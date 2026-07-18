Es español, pero dijo que estaría contento si Argentina es campeón: “Gana Messi”

La antesala de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España ha generado un escenario atípico, marcado por un fenómeno emocional que trasciende las fronteras. En Cataluña, la figura de Lionel Messi ha logrado crear una identificación tan profunda que, para una parte significativa de la población, el desenlace del domingo se vive bajo una premisa singular: "O gana España o gana Messi". Esta realidad fue analizada por Sergio Fidalgo, director del diario El Catalán, quien definió el sentimiento imperante: "Para muchos catalanes, si gana España va a estar bien y si gana Argentina no va a estar mal".

Lionel Messi va por el bicampeonato|BRETT DAVIS/IMAGN IMAGES via Reuters

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El análisis de Fidalgo pone de relieve una particularidad de la sociedad catalana: el cariño por el capitán argentino. "Más de un amigo del Barça me ha dicho que quiere que gane Argentina porque Messi les hizo felices durante 15 años", reveló el periodista, destacando que el capitán albiceleste es percibido no como un rival, sino como una figura propia de la historia del club. Esta dualidad convierte al encuentro en un "derbi" simbólico, donde la ausencia de cuentas pendientes históricas entre ambas naciones —a diferencia de lo ocurrido con Inglaterra— permite que el respaldo a la figura de Messi cobre una dimensión de homenaje a su trayectoria.

Fidalgo, quien admitió su deseo de que triunfe la selección española, reconoció al mismo tiempo la magnitud del desafío que representa la Albiceleste. "Yo estoy muy asustado. Yo con Inglaterra lo tenía muy tranquilo, pero con Argentina, sinceramente, estoy muy preocupado, porque ganar a esta Argentina es muy, pero que muy difícil", confesó el director, subrayando que el nivel mostrado por Messi contra los ingleses fue "estratosférico". Esta preocupación es compartida en distintos puntos de España, donde la alta tasa de migración argentina ha consolidado a la Selección Argentina como un equipo con una presencia y un apoyo popular que roza la localía en varias ciudades.

La final también adquiere un tinte mítico al analizar la figura de Lamine Yamal, el joven talento español que, curiosamente, fue fotografiado con Messi cuando era un bebé. Para Fidalgo, esta imagen no es una simple anécdota, sino una suerte de "bautismo" futbolístico: "A lo mejor, precisamente, el rey —porque Messi es el rey del futbol— le está dando la alternativa al futuro rey". Este cruce generacional —Messi en su última función mundialista y Lamine iniciando su ascenso al trono— define la esencia de una final que, más allá del resultado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se percibe en España como un duelo de culturas futbolísticas profundamente entrelazadas por la historia del astro rosarino.