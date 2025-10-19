De Maradona a Messi: Las figuras de Argentina que han sido campeones del Mundial Sub-20

Con seis títulos en la categoría Sub-20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), la selección de Argentina no solo domina el palmarés de la Copa del Mundo juvenil, sino que ha visto nacer a figuras que más tarde se consagraron como campeones absolutos con la mayor. La Selección Albiceleste ha sido una fábrica de talentos que luego marcaron época en el futbol internacional.

Diego Armando Maradona: Líder del primer campeona Mundial Sub-20

Desde Diego Armando Maradona hasta Lionel Messi, el Mundial Sub-20 ha sido el escenario donde los cracks argentinos han comenzando a demostrar toda su calidad. En 1979, bajo la dirección de César Luis Menotti, Argentina conquistó su primer Mundial en Japón con un equipo liderado por Maradona, Ramón Díaz y Gabriel Calderón.

En 1995, José Pékerman tomó las riendas del conjunto juvenil sudamericano para construir una generación inolvidable. En Qatar, Juan Pablo Sorín, Ariel Ibagaza y Leonardo Biagini fueron los líderes de un equipo que recuperó la gloria. Dos años después, en Malasia 1997, La Albiceleste volvió a coronarse con Walter Samuel, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso y Lionel Scaloni, quienes años más tarde son parte del cuerpo técnico de la Selección absoluta que jugará el Mundial 2026 y ganaron el Mundial en Qatar 2022.

Mundial 2005 surge la figura de Lionel Messi

El título de 2001 en casa, con Maxi Rodríguez, Andrés D’Alessandro y Javier Saviola, consolidó su dominio en la categoría. En 2005, en Países Bajos, apareció Lionel Messi, que fue elegido Balón de Oro y Bota de Oro del torneo y lideró al equipo con seis goles. Junto a él, Sergio Agüero y Fernando Gago completaron una generación que marcaría una década en la selección mayor.

En 2007, la selección argentina volvió a levantar el trofeo en Canadá con Ángel Di María, Éver Banega, Sergio Agüero y Alejandro “Papu” Gómez, todos protagonistas en el futbol europeo y en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Hoy, en Chile 2025, una nueva generación busca escribir su nombre junto a estos ídolos.

