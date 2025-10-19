Revelan magnitud de la lesión de José Juan Macías

El delantero de Pumas, José Juan Macías encendió las alarmas esta noche en el partido de Rayados en contra de Pumas, al abandonar la cancha acusando una lesión en su pierna izquierda, pues se sumaba a las bajas de los universitarios, pero sobre todo por la serie de antecedentes de tiene el jugador universitario

Lesiones de mucho cuidado y atención se le han presentado en su carrera, lo que inclusive lo llevó a tener un retiro momentáneo. Ahora busca recobrar y darle continuidad a su trayectoria por lo que cualquier lesión preocupa.

Cuando se lesionó José Juan Macías esta tarde en el empate de Rayados y los Pumas, se llevó las manos al rostro y salió en camilla, lo que dejó incertidumbre, pero en conferencia de prensa el auxiliar y ex jugador Luis Pérez, apagó los rumores y sobre todo tranquilizó las sospechas.

Luis Pérez, cree que en pocos días José Juan Macías estaría recuperado

En rueda de prensa, Luis Pérez fue cuestionado sobre el tema de la lesión de José Juan Macías, y aunque no tiene claro el motivo o naturaleza, los médicos del equipo le han hecho saber que no es grave y que para el partido de media semana ante San Luis en el Olímpico Universitario, podría estar en el terreno de juego si logra recuperarse.

“Sabemos que salió con una pequeña lesión, pero esperamos que se pueda recuperar para el miércoles al igual que el resto. Pero yo creo que podamos contar con él. Aunque con los que estén hay que trabajar”, comentó el timonel quien tomó el lugar de Efrían Juárez por lesión.

Aunque no es información oficial de Pumas, se trataría de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Lo que es un hecho es que no es grave y que estará rápidamente de nuevo en la cancha.