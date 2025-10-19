deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Revelan magnitud de la lesión de José Juan Macías

José Juan Macías salió lesionado en la cancha de Rayados, levantando la preocupación por sus penosos antecedentes relacionados con lesiones graves en su carrera.

revelan lesion de jose juan macias pumas
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El delantero de Pumas, José Juan Macías encendió las alarmas esta noche en el partido de Rayados en contra de Pumas, al abandonar la cancha acusando una lesión en su pierna izquierda, pues se sumaba a las bajas de los universitarios, pero sobre todo por la serie de antecedentes de tiene el jugador universitario

Lesiones de mucho cuidado y atención se le han presentado en su carrera, lo que inclusive lo llevó a tener un retiro momentáneo. Ahora busca recobrar y darle continuidad a su trayectoria por lo que cualquier lesión preocupa.

Te podría interesar: Pumas se le complica a Rayados y dividen unidades en la jornada 13

Cuando se lesionó José Juan Macías esta tarde en el empate de Rayados y los Pumas, se llevó las manos al rostro y salió en camilla, lo que dejó incertidumbre, pero en conferencia de prensa el auxiliar y ex jugador Luis Pérez, apagó los rumores y sobre todo tranquilizó las sospechas.

Te podría interesar: Keylor Navas y Sergio Navas, se encararon en el partido de Rayados contra Pumas

revelan lesion de jose juan macias pumas

Luis Pérez, cree que en pocos días José Juan Macías estaría recuperado

En rueda de prensa, Luis Pérez fue cuestionado sobre el tema de la lesión de José Juan Macías, y aunque no tiene claro el motivo o naturaleza, los médicos del equipo le han hecho saber que no es grave y que para el partido de media semana ante San Luis en el Olímpico Universitario, podría estar en el terreno de juego si logra recuperarse.

“Sabemos que salió con una pequeña lesión, pero esperamos que se pueda recuperar para el miércoles al igual que el resto. Pero yo creo que podamos contar con él. Aunque con los que estén hay que trabajar”, comentó el timonel quien tomó el lugar de Efrían Juárez por lesión.

Aunque no es información oficial de Pumas, se trataría de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Lo que es un hecho es que no es grave y que estará rápidamente de nuevo en la cancha.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
×
×