Argentina iguala el récord de más finales perdidas en la historia de los Mundiales tras caer ante España
La albiceleste perdió ante La Roja en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, resultado que le dio un lugar en los libros de la historia
España derrotó a Argentina y se coronó campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras un solitario gol en el segundo tiempo extra. Con la derrota, la albiceleste entró en los libros de la historia, pues iguala el récord de más finales perdidas en la historia de la justa mundialista junto a un tetracampeón.
Argentina sumó su cuarta final perdida en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ e iguala el mismo récord con Alemania, que tiene la misma cantidad de descalabros, siendo la última en Corea-Japón 2002, cuando cayeron ante Brasil, selección que en esta justa quedó eliminada en octavos por Noruega.
Las finales perdidas de Argentina
La albiceleste tiene 3 títulos en su historia. La primera de ellas llegó en la justa que se disputó en su país, en Argentina 1978, para después ganar en el Mundial de México 1986 y la última llegó hace poco más de 3 años en Qatar 2022.
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Pero los descalabros, que son el motivo de esta nota, son 4, siendo la última en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- Perdió contra Uruguay en el Mundial de Uruguay 1930
- Perdió contra Alemania en el Mundial de Italia 1990
- Perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil de 2014
- Perdió contra España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Las finales perdidas de Alemania en la historia de los Mundiales
Alemania comparte este dato que queda para la historia junto a Argentina. No obstante, suma 4 campeonatos en las justas mundialistas.
- Perdió contra Inglaterra en el Mundial de Inglaterra 1966
- Perdió contra Italia en el Mundial de España de 1982
- Perdió contra Argentina en el Mundial de México 1986
- Perdió contra Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002.