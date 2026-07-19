Argentina iguala el récord de más finales perdidas en la historia de los Mundiales tras caer ante España

España derrotó a Argentina y se coronó campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras un solitario gol en el segundo tiempo extra. Con la derrota, la albiceleste entró en los libros de la historia, pues iguala el récord de más finales perdidas en la historia de la justa mundialista junto a un tetracampeón.

Argentina sumó su cuarta final perdida en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ e iguala el mismo récord con Alemania, que tiene la misma cantidad de descalabros, siendo la última en Corea-Japón 2002, cuando cayeron ante Brasil, selección que en esta justa quedó eliminada en octavos por Noruega.

La albiceleste suma 4 finales perdidas en la historia de los Mundiales.|REUTERS

Las finales perdidas de Argentina

La albiceleste tiene 3 títulos en su historia. La primera de ellas llegó en la justa que se disputó en su país, en Argentina 1978, para después ganar en el Mundial de México 1986 y la última llegó hace poco más de 3 años en Qatar 2022.

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Pero los descalabros, que son el motivo de esta nota, son 4, siendo la última en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:



Perdió contra Uruguay en el Mundial de Uruguay 1930

Perdió contra Alemania en el Mundial de Italia 1990

Perdió contra Alemania en el Mundial de Brasil de 2014

Perdió contra España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las finales perdidas de Alemania en la historia de los Mundiales

Alemania comparte este dato que queda para la historia junto a Argentina. No obstante, suma 4 campeonatos en las justas mundialistas.

