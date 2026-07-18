Jugador titular de Inglaterra es vendido en 138 MILLONES de euros en la previa del juego contra Francia

La Selección de Inglaterra buscará despedirse de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria ante Francia. Sin embargo, uno de sus titulares afrontará el partido por el tercer lugar con su futuro prácticamente definido.

Se trata de Morgan Rogers, atacante de 23 años que dejará al Aston Villa para convertirse en nuevo jugador del Chelsea. El conjunto de Londres alcanzó un acuerdo por 117 millones de libras, cantidad equivalente a aproximadamente 138 millones de euros.

Chelsea compra a Morgan Rogers por 138 millones de euros

De acuerdo con información publicada por Reuters y medios de Inglaterra, Chelsea llegó a un acuerdo con Aston Villa para comprar definitivamente a Rogers.

Morgan Rogers, jugador de Inglaterra

La operación todavía depende de que el futbolista supere los exámenes médicos y firme su contrato. La revisión estaría programada para el lunes 20 de julio, una vez finalizada su participación con Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Rogers firmaría por seis temporadas, hasta junio de 2032, con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional. El entrenador Xabi Alonso habría sido una pieza importante para convencerlo de continuar su carrera en Stamford Bridge.

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Morgan Rogers será el fichaje más caro del Chelsea

Los 117 millones de libras convertirían a Rogers en la contratación más costosa en la historia del Chelsea. El atacante superaría los 115 millones que el club pagó por Moisés Caicedo.

Además, pasaría a ser el futbolista inglés más caro de todos los tiempos. Su transferencia estaría por encima de los 116 millones de libras que Manchester City desembolsó por Elliot Anderson.

Arsenal también pretendía contratarlo y lo había colocado entre sus prioridades. No obstante, Chelsea aceleró las negociaciones y consiguió tanto la aprobación del Aston Villa como el consentimiento del jugador.

Cabe destacar que Rogers viene de ser titular contra la Selección de Argentina en Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y participó directamente en el gol inglés. El atacante envió el centro que terminó con la definición de Anthony Gordon, aunque el conjunto dirigido por Thomas Tuchel no logró conservar la ventaja.