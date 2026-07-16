Selección Mexicana derrota 3-0 al Club América en este partido de preparación

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 cerró su preparación con creces al derrotar 3-0 al Club América en el Centro de Alto Rendimiento, último partido amistoso antes de viajar a Santo Domingo, República Dominicana, donde se disputará el torneo, en el que el combinado azteca varonil también buscará hacer un buen papel; por ello le quitó a 2 futbolistas importantes a Chivas.

El partido se definió en el primer tiempo, ya que la escuadra mexicana marcó 2 goles antes de irse al descanso del medio tiempo, por lo que da esperanzas de que tendrán un buen papel en la justa, como se espera sea el caso del conjunto varonil, que convocó a un par de jugadores de la Liga de Expansión MX. Los goles corrieron a cargo de Valerie Vargas, quien madrugó al primer equipo de las Águilas con su anotación apenas al minuto 2.

México Sub-23 venció a América.|Selección Nacional de México

Bastaron solo 5 minutos para que Lourdes Bosch apareciera y marcara el 2-0. Con el silbatazo inicial del segundo tiempo, Mayalu Rausch hizo de las suyas y marcó el tercer gol definitivo para sellar la victoria azteca, que le da al grupo confianza antes de enfrentar una competencia en la que buscarán el oro.

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Las elegidas de la Selección Mexicana para los Centroamericanos

Porteras



Celeste Espino

Azul Álvarez

Paola Menrique

Defensas



Karol Bernal

Tanna Sánchez

Natalia Colín

Carol Cázares

Liliana Fernández

Alexandra Godínez

Daniela Monroy

Diana Guatemala

Ana Mendoza

Mediocampistas



Ella Sánchez

Sofía Martínez

Nicole Pérez

Fátima Servín

Natalia Coury

Silvana Flores

Alexa Huerta

Delanteras



América Frías

Lourdes Bosch

Mayalu Rausch

Paola García

Nina Nicosia

Valerie Vargas

Allison Veloz

Encuentros de la Selección Mexicana en la justa