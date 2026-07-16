Selección Mexicana derrota 3-0 al Club América en este partido de preparación
El conjunto azteca goleó a uno de los clubes más grandes de México y con ello cierra su preparación en el país para emprender su viaje
La Selección Mexicana Femenil Sub-23 cerró su preparación con creces al derrotar 3-0 al Club América en el Centro de Alto Rendimiento, último partido amistoso antes de viajar a Santo Domingo, República Dominicana, donde se disputará el torneo, en el que el combinado azteca varonil también buscará hacer un buen papel; por ello le quitó a 2 futbolistas importantes a Chivas.
El partido se definió en el primer tiempo, ya que la escuadra mexicana marcó 2 goles antes de irse al descanso del medio tiempo, por lo que da esperanzas de que tendrán un buen papel en la justa, como se espera sea el caso del conjunto varonil, que convocó a un par de jugadores de la Liga de Expansión MX. Los goles corrieron a cargo de Valerie Vargas, quien madrugó al primer equipo de las Águilas con su anotación apenas al minuto 2.
Bastaron solo 5 minutos para que Lourdes Bosch apareciera y marcara el 2-0. Con el silbatazo inicial del segundo tiempo, Mayalu Rausch hizo de las suyas y marcó el tercer gol definitivo para sellar la victoria azteca, que le da al grupo confianza antes de enfrentar una competencia en la que buscarán el oro.
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Las elegidas de la Selección Mexicana para los Centroamericanos
Porteras
- Celeste Espino
- Azul Álvarez
- Paola Menrique
Defensas
- Karol Bernal
- Tanna Sánchez
- Natalia Colín
- Carol Cázares
- Liliana Fernández
- Alexandra Godínez
- Daniela Monroy
- Diana Guatemala
- Ana Mendoza
Mediocampistas
- Ella Sánchez
- Sofía Martínez
- Nicole Pérez
- Fátima Servín
- Natalia Coury
- Silvana Flores
- Alexa Huerta
Delanteras
- América Frías
- Lourdes Bosch
- Mayalu Rausch
- Paola García
- Nina Nicosia
- Valerie Vargas
- Allison Veloz
Encuentros de la Selección Mexicana en la justa
- México vs. Puerto Rico - Miércoles 29 de julio a las 5 de la tarde
- Colombia vs. México - Viernes 31 de julio a las 5 de la tarde
- México vs. Jamaica - Domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde.