Argentina NO le dio la espalda a España por groseros y este es el VIDEO que lo demuestra

Una imagen de la premiación de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó una fuerte polémica en redes sociales. Varios jugadores de Argentina aparecieron de espaldas mientras España levantaba el trofeo y Dani Olmo se quejó en rueda de prensa. Sin embargo, un video completo de la secuencia muestra que la situación tuvo un contexto diferente.

Las imágenes permiten observar qué hacían los futbolistas argentinos durante ese momento. Lejos de ignorar la ceremonia por falta de respeto hacia el equipo español, los jugadores de Argentina se encontraban en una punta del campo de juego, donde saludaban y agradecían el apoyo de los aficionados que permanecieron en el estadio tras la derrota.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

Argentina no le dio la espalda a España, según muestra el video

El plantel argentino se acercó al sector ocupado por su afición para reconocer el respaldo recibido durante la competencia. Muchos fanáticos permanecieron en las tribunas para aplaudir al equipo y acompañar a Lionel Messi después de la final. Fue en ese instante cuando el capitán argentino no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto por primera vez.

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La imagen de los futbolistas de espaldas coincidió con el momento en el que España recibía las medallas y levantaba la Copa del Mundo. Ese recorte alimentó distintas interpretaciones. Sin embargo, el video completo muestra que la atención del plantel argentino estaba centrada en despedirse de los seguidores que continuaban alentando en las gradas.

La campaña de odio que vivió este equipo durante el mundial no lo ví nunca en mi vida. Todo el planeta contándonos las costillas por cualquier boludes, ni en la derrota nos dejaron en paz. Ya ni ir a agradecerle a la gente que fue hasta el estadio pueden, debe ser un acto racista… https://t.co/Knm6LGOtbN — Pepo Guardiosito (@PepoGuardiosito) July 20, 2026

Dani Olmo habló sobre la actitud de Argentina

Tras el partido, Dani Olmo fue consultado por la escena y aseguró que la situación no modificaba la celebración española. El mediocampista señaló que los futbolistas deben transmitir buenos valores porque son un ejemplo para niños y jóvenes. También expresó que los jugadores argentinos deberían actuar bajo ese mismo criterio.

España conquistó el título mundial al vencer 1-0 en el tiempo suplementario gracias al gol de Ferran Torres. Argentina terminó el encuentro con un jugador menos y cerró el torneo con el subcampeonato.

خاسر المباراه النهائيه وتوقف امام مشجعين وطنك



ويرددون اسمك !؟

هذا لانك لم تخذلهم وحققت لهم كل مايمكن تحقيقه



2 اثنين كوبا

1 مونديال

1 فينالسيما



هكذا يكون الوداع للاساطير فعلاً pic.twitter.com/iB6b0zWhzB — صالح (@Thsale8) July 20, 2026

Mientras la selección española celebraba la consagración, los futbolistas argentinos aprovecharon esos minutos para agradecer el apoyo de su afición antes de abandonar el estadio.