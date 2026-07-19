España conquista el Mundial 2026 y desata una fiesta en el Ángel de la Independencia y la Fuente de Cibeles en CDMX

La Selección de Fútbol de España de Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferrán Torres logró coronarse frente a la Argentina de Messi y compañía en la Final del Mundial 2026, en juego disputado este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. La conquista de La Furia Roja no solo generó festejos en el Viejo Continente, pues también la alegría se desbordó en calles de la CDMX, donde cientos de personas se reunieron en la Fuente de Cibéles y en el Ángel de la Independencia.

Tras la agónica anotación de Ferrán Torres en el tiempo extra, España logró bordar su segunda estrella en su escudo y, tras el silbatazo final del árbitro Slavko Vinčić, varios aficionados del combinado español decidieron abarrotar las emblemáticas calles de la Ciudad de México.

La afición de España convirtió dos puntos emblemáticos de la CDMX en una celebración

Banderas rojigualdas ondeando al aire, cánticos, abrazos y porras marcaron la celebración de los seguidores españoles, quienes eligieron la Fuente de Cibeles y el Ángel de la Independencia para compartir la conquista del Mundial 2026; conforme pasaban los minutos, decenas de personas comenzaron a llegar a ambos sitios hasta formar una auténtica fiesta futbolera.

Durante el festejo no faltaron los tradicionales gritos de apoyo a España, mientras grupos de aficionados brincaban y coreaban consignas para celebrar el triunfo conseguido ante Argentina.

El ambiente reunió tanto a ciudadanos españoles residentes en México como a seguidores de La Roja, quienes festejaron el nuevo campeonato conquistado por su selección.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL GENEROSO GESTO QUE DIO ORIGEN AL NOMBRE DE LAMINE YAMAL CUANDO SUS PADRES NO TENÍAN DINERO PARA SOBREVIVIR EN ESPAÑA

#Concentración | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está presente y pendiente del desarrollo de la concentración de aficionados al fútbol en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/0UJPc2TRzf — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) July 19, 2026

Autoridades acompañaron los festejos para mantener el orden

Ante la concentración de personas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un dispositivo de acompañamiento en las inmediaciones de la Fuente de Cibeles, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. El objetivo fue brindar condiciones de seguridad durante la celebración y facilitar el desarrollo de los festejos.

Al mismo tiempo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó labores de movilidad para agilizar el paso de vehículos y peatones en los alrededores, mientras cientos de asistentes continuaban disfrutando del ambiente que dejó el nuevo campeón del Mundial 2026.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en inmediaciones de la Fuente de Cibeles, alcaldía Cuauhtémoc, por aficionados en la zona. #AlternativaVial Insurgentes, Chapultepec y Av. Sonora. pic.twitter.com/GNK1GJtT5z — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 19, 2026

La Fuente de Cibeles, un símbolo que une a España y México

Que la celebración tuviera como escenario la Fuente de Cibeles no fue una casualidad; este monumento, ubicado en el cruce de las calles Oaxaca, Durango y Medellín, en la colonia Roma Norte, mantiene un profundo vínculo con España, ya que es una réplica de la emblemática fuente madrileña.

La obra fue donada por la comunidad de residentes españoles e inaugurada en 1980 como un símbolo de amistad entre ambos países; desde entonces, el lugar se ha convertido en el punto de reunión para conmemorar acontecimientos importantes relacionados con la nación ibérica, especialmente los grandes logros deportivos.

Con un nuevo título en sus vitrinas y miles de kilómetros de distancia respecto al Estadio Nueva York, la conquista de España en el Mundial 2026 volvió a demostrar que el futbol trasciende fronteras.