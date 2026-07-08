Por qué Argentina no jugó con ninguna selección del Top 20: el partido que lo cambió todo

Argentina sigue avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero hay un dato que llamó la atención de los aficionados. La Albiceleste llegó a los cuartos de final sin enfrentar a ninguna de las selecciones del Top 20 del ranking FIFA, algo poco habitual para una de las candidatas al título. Mientras otras potencias tuvieron cruces de alta exigencia desde el inicio de la fase eliminatoria, el conjunto sudamericano encontró un recorrido diferente.

Hasta ahora, Argentina superó a Cabo Verde en dieciseisavos de final y posteriormente eliminó a Egipto en octavos. Ninguno de esos rivales formaba parte de las selecciones del Top 20 del ranking FIFA, por lo que muchos seguidores comenzaron a preguntarse cómo se configuró un cuadro tan particular rumbo a los cuartos de final.

Valentín Barco se destacó en el partido de Argentina vs Islandia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cómo Argentina evitó a las selecciones del Top 20 del ranking FIFA

La explicación se encuentra en la fase de grupos. Uruguay compartía sector con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y llegaba al torneo como una de las selecciones mejor posicionadas del continente y dentro del Top 20 del ranking FIFA.

Sin embargo, el empate entre Uruguay y Cabo Verde cambió por completo la configuración de los cruces de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ese resultado alteró las posiciones finales del grupo y modificó el camino de varias selecciones en la fase de eliminación directa.

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Si Uruguay hubiera derrotado a Cabo Verde, la Celeste habría terminado en una ubicación distinta dentro del cuadro. De acuerdo con los cruces establecidos para el torneo, los uruguayos podrían haberse convertido en el rival de Argentina en los dieciseisavos de final.

Como consecuencia de aquel empate, la Albiceleste evitó un enfrentamiento temprano contra una selección ubicada en el Top 20 del ranking FIFA y continuó avanzando por una zona diferente del cuadro.

Ahora, Argentina se prepara para enfrentar a Suiza con el objetivo de acercarse a las semifinales. Mientras tanto, el empate entre Uruguay y Cabo Verde permanece como uno de los resultados que más impacto tuvo en el camino de Argentina dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

|REUTERS

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