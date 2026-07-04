¿Sorpresas? La IA predice a los ocho ganadores de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este sábado comienzan a disputarse los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ello, miles de aficionados a lo largo del planeta quieren saber cuáles son los pronósticos que procesa la IA. ¿Qué postura tiene dicha herramienta?

De acuerdo a información presentada por Gemini, la herramienta de Google, este fue un proceso en el cual se tuvieron en consideración varios datos estadísticos y además el rendimiento de cada seleccionado en la fase de grupos y por supuesto los 16avos de final.

Para comenzar, con la llave entre Canadá y Marruecos, el algoritmo anticipó que los africanos serán los vencedores debido a la solidez defensiva y experiencia de sus jugadores.

En el cotejo entre paraguayos y franceses, la IA remarcó que las grandes posibilidades quedaron del lado europeo debido al poderío de su plantilla y la jerarquía a lo largo del torneo.

¿Cuál fue el pronóstico de los demás enfrentamientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En Nueva York tendrá cita el encuentro entre Brasil y Noruega, cita que beneficiará a los sudamericanos, quienes volverán a imponer condiciones en el terreno de juego. Para el choque entre mexicanos e ingleses, los modelos predictivos le otorgan una ventaja mínima a los europeos, quienes pueden imponerse en la prórroga de este importante juego.

El lunes y en uno de los juegos más atractivos, los españoles finalmente dejarán en el camino las ilusiones de una Portugal y un Cristiano Ronaldo, que pretenden celebrar en esta nueva edición del certamen orbital.

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Con respecto al duelo entre Estados Unidos y Bélgica, los europeos tienen el mayor favoritismo y la posibilidad de superar a los anfitriones.

Ya, en el último día de encuentros de esta instancia, los campeones defensores mantienen el favoritismo ante un cuadro egipcio que intentará detenerles. En la misma sintonía, los colombianos serán el último equipo que podrá instalarse en los Cuartos de Final en un emparejamiento que se disputará en Vancouver.