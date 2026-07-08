Actualizado: cuántas probabilidades tiene Argentina de ganar el Mundial 2026

La fase decisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en marcha y cada partido puede cambiar por completo el panorama de los candidatos al campeonato. Argentina logró avanzar a los cuartos de final después de superar a Egipto en un encuentro muy exigente y ahora se prepara para enfrentar a Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Con varias potencias todavía en carrera, las proyecciones comienzan a ganar protagonismo entre aficionados y especialistas.

En ese contexto, una simulación elaborada mediante inteligencia artificial tomó en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora, el nivel mostrado por cada selección, los posibles cruces en el cuadro de eliminación directa y distintos factores estadísticos para proyectar las probabilidades de conquistar el título. Los resultados mantienen a Argentina dentro del grupo de máximos aspirantes a coronarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre Argentina?

Según la simulación, Argentina tendría un 18 por ciento de probabilidades de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una cifra que la ubica entre las selecciones con mayores opciones de conquistar el campeonato.

La inteligencia artificial también proyecta que Argentina cuenta con un 39 por ciento de posibilidades de llegar a la final y un 68 por ciento de alcanzar las semifinales, números que reflejan la fortaleza del equipo en esta etapa de la competencia.

Aunque el camino hacia el título continúa siendo complicado, el modelo considera que la experiencia de sus jugadores, la capacidad para resolver partidos de eliminación directa y el rendimiento mostrado durante el torneo son factores que juegan a su favor.

Las selecciones favoritas para ganar el Mundial, según la IA

El análisis también elaboró una clasificación de las selecciones con más posibilidades de quedarse con el trofeo. De acuerdo con la inteligencia artificial, estos son los principales candidatos:



España: 24 por ciento.

Francia: 21 por ciento.

Argentina: 18 por ciento.

Inglaterra: 12 por ciento.

Bélgica: 10 por ciento.

Resto de selecciones: 15 por ciento.

De esta manera, Argentina aparece como una de las tres selecciones con mayores probabilidades de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque la diferencia entre varios candidatos sigue siendo reducida.

Crédito: Mexsport

TE PUEDE INTERESAR:

Antes de pensar en una posible final, Argentina deberá superar una exigente prueba frente a Suiza en los cuartos de final. En caso de avanzar, el conjunto sudamericano quedaría a solo dos victorias de conquistar nuevamente la máxima competencia del futbol internacional.

Más allá de cualquier proyección, la realidad se definirá dentro de la cancha. Sin embargo, la inteligencia artificial considera que Argentina sigue siendo una seria candidata para levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, algo que ilusiona a millones de aficionados mientras se acerca la recta final del torneo.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.