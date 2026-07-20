Argentina es el ÚNICO equipo que ha tenido esta terrible característica en la final de un Mundial

Al margen de las críticas por las peleas, la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó un dato que llamó la atención por su dimensión histórica. Más allá del resultado, las estadísticas reflejaron un rendimiento ofensivo inusual para una selección que llegó hasta el último partido del torneo como la de Lionel Scaloni.

Durante los 90 minutos del tiempo reglamentario, Argentina no logró realizar un solo remate. De acuerdo con los registros de Statiskicks, que recopilan datos de las finales mundialistas desde 1966, ninguna otra selección había terminado una final sin intentar un disparo en ese lapso.

Crédito: Mexsport

Argentina tuvo un registro inédito en una final del Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni planteó un partido enfocado en contener los ataques de España. Cedió la posesión del balón durante gran parte del encuentro y priorizó el orden defensivo para llevar la definición al tiempo suplementario. En ataque, las oportunidades fueron prácticamente inexistentes durante el tiempo reglamentario.

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Las estadísticas también reflejaron otro dato llamativo. Argentina registró su porcentaje de posesión más bajo desde que existen este tipo de mediciones y apenas consiguió un toque de balón dentro del área defendida por España en los 90 minutos. La selección española encontró mayores espacios únicamente en el tramo final del encuentro.

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España dominó el partido y Argentina reaccionó en los últimos 10 minutos

Después del gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, Argentina adelantó sus líneas en busca del empate. Lionel Messi envió un centro que no encontró destinatario, luego remató y el balón fue bloqueado por Mikel Merino, mientras que Giuliano Simeone también tuvo una oportunidad con un disparo que terminó por encima de la portería.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

Pese a ese cambio de actitud en la prórroga, la selección argentina terminó la final sin registrar remates a portería durante los 120 minutos. El dato quedó como un hecho sin precedentes desde 1966 y refleja la dificultad que tuvo el conjunto de Scaloni para generar peligro frente al arco español en el partido que definió al campeón del mundo.

Así, España levantó su segundo trofeo y Argentina se quedó sin la posibilidad del bicampeonato en lo que fue, seguramente, el último baile de Messi en mundiales.

