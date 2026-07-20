VIDEO: nadie sabía que Paredes no inició los golpes en el España - Argentina... este es el verdadero origen

Las imágenes de la pelea entre jugadores de Argentina y España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generaron todo tipo de reacciones. En un primer momento, muchos señalaron a Leandro Paredes como el futbolista que desató el conflicto. Sin embargo, un nuevo video mostró una secuencia distinta de lo ocurrido.

En las nuevas tomas se observa que Leandro Paredes apareció cuando el enfrentamiento ya había comenzado. La acción se produjo durante los festejos de España tras imponerse 1-0 a Argentina después de los 120 minutos. La grabación permite ver qué ocurrió segundos antes de la expulsión del mediocampista argentino.

لا تحكم على ردة الفعل قبل ما تشوف مين السبب 🇦🇷🇪🇸



سبب ضرب باريديس لـ غافي؟👇

pic.twitter.com/5iO2QWN6ZM — Abokr Omar (@Abokr10) July 20, 2026

Paredes no inició los golpes en el España - Argentina

La secuencia comienza con tres jugadores españoles corriendo junto a Nahuel Molina Lucero. Entre ellos se encuentra Rodri, quien gira la cabeza hacia el sector donde estaba el defensor argentino. No es posible confirmar si le dijo alguna palabra o únicamente lo miró mientras seguía su recorrido.

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En ese instante, Nahuel Molina golpeó con el pecho a Rodri para detener su avance. El mediocampista español se dio vuelta y ambos comenzaron a pechearse. Luego llegaron otros dos futbolistas de España, quienes rodearon al argentino.

El que empezó todo el kilombo fue Rodri. Fue a cargar a Molina, que se recontracalentó. Se empujaron y enseguida cayeron dos jugadores más de España a bardearlo. Ahí apareció Paredes y se los llevó puestos a los dos. 💀 pic.twitter.com/dx2sUftbJn — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) July 20, 2026

Fue entonces cuando Paredes apareció corriendo para empujarlos y alejarlos de su compañero, llegando a golpear en el cuello a uno de sus rivales. Lionel Scaloni también ingresó para intentar calmar la situación, pero todavía faltaba un “combate” más para el mediocentro argentino, ante Eric García y Gavi.

Leandro Paredes fue expulsado tras la pelea

Mientras el primer cruce continuaba, Gavi apareció por detrás con la intención de ir hacia Paredes. Thiago Almada trató de impedir el contacto, pero no logró frenarlo y el español alcanzó a golpear levemente en el pecho al volante argentino, que estaba con los ánimos caldeados y propenso a enfurecerse.

Después de esa acción, Paredes reaccionó y derribó en dos oportunidades a Gavi. Esa respuesta quedó registrada en varias imágenes y terminó siendo una de las escenas más difundidas del altercado. Aunque las nuevas tomas muestran que el conflicto comenzó antes de su intervención, el futbolista argentino fue expulsado por su participación en los incidentes.