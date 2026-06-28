OFICIAL: México es el ÚNICO equipo en terminar sin goles en contra la Fase de Grupos de Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol tuvo una fase de grupos de ensueño en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tres victorias en el mismo número de encuentros, sólida actuación ante Sudáfrica, supieron sufrir con Corea del Sur y golearon a Chequia en un Estadio Ciudad de México pletórico. Por si fuera poco para los pupilos del 'Vasco', fueron la única selección que no recibió un solo tanto en los tres partidos de la fase inicial.

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Ni candidatas al título como Francia, España, Portugal, Argentina o Brasil dejaron su arco en cero en esta primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fueron poco más de 270 minutos en los que Raúl Rangel y Guillermo Ochoa no dejaron pasar un solo balón por la línea de gol, además, hay que darle mérito a los defensas de la Selección Mexicana que secaron a los ofensivos rivales. Tipos como César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo entre otros, se fajaron y contribuyeron a esta gran estadística a favor de nuestro combinado.

México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Será este martes 30 de junio a las 7:00 pm cuando los dirigidos por Javier Aguirre reciban a su similar de Ecuador en la ronda de los 16avos de final del Mundial 2026. Los pupilos de Sebastián Beccacece se metieron de último minuto tras vencer a Alemania in extremis y colarse como uno de los mejores terceros de grupo.

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