Argentina vs. Egipto: a quién se enfrentará en Cuartos de Final el ganador de este partido del Mundial 2026

Con estadio confirmado, Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo en un cruce que ya tiene definido el camino hacia la siguiente ronda.

El ganador entre Argentina y Egipto tendrá que medirse con el vencedor del partido entre Suiza y Colombia. Ese duelo también corresponde a los octavos de final y se disputará unas horas después, por lo que el cuadro quedará completamente definido al finalizar la jornada.

Selección Argentina|Crédito: @Argentina / X

Argentina vs Egipto: horario, sede y próximo rival en cuartos de final

El partido entre Argentina y Egipto se jugará el martes 7 de julio a las 10:00 horas en el Estadio Atlanta, Estados Unidos. Ambas selecciones llegan tras superar los 16avos de Final. Argentina eliminó a Cabo Verde después del tiempo extra, mientras que Egipto dejó en el camino a Australia tras imponerse en la tanda de penales.

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Del otro lado del cuadro aparece el enfrentamiento entre Suiza y Colombia. Ese partido se disputará el mismo martes 7 de julio a las 14:00 horas en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El vencedor completará la llave de cuartos de final.

Egipto vs Australia |MEXSPORT

Fecha y horario del posible cruce en cuartos de final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el ganador del Partido 95 entre Argentina y Egipto enfrentará al vencedor del Partido 96 entre Suiza y Colombia. El encuentro correspondiente a los cuartos de final quedó programado para el sábado 11 de julio de 2026.

El Partido 100 se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Kansas City, Estados Unidos. Ahí se definirá cuál de las selecciones consigue un lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Crédito: Mexsport

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