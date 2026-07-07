Dónde y en qué estadio se juega el Argentina vs. Egipto de Octavos de Final del Mundial 2026

Este martes 7 de julio, las selecciones de Argentina y Egipto disputarán uno de los últimos partidos de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto sudamericano buscará seguir en carrera por el bicampeonato, mientras que el equipo africano intentará dar una de las sorpresas del torneo. El encuentro se jugará en territorio estadounidense.

La Argentina de Lionel Messi llega después de eliminar a Cabo Verde en el tiempo extra. La Egipto de Mohamed Salah, por su parte, necesitó la tanda de penales para superar a Australia y asegurar su lugar en esta instancia. Ambos equipos afrontarán un nuevo desafío de eliminación directa cuando se enfrenten en el Estadio Atlanta.

Argentina recupera a una pieza fundamental para el debut mundialista|Crédito: @Argentina / X

El Estadio Atlanta alberga el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentarán en el Estadio Atlanta, ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El recinto recibirá el Partido 95 de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El Estadio Atlanta tiene capacidad para más de 71,000 espectadores y fue seleccionado como una de las sedes principales del torneo. En total albergará 8 partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida esta eliminatoria entre argentinos y egipcios que otorgará un boleto a los cuartos de final.

Los resultados de Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina fue líder del Grupo J. Ganó todos sus partidos en la fase de grupos y eliminó a Cabo Verde en los 16avos de Final, llegando a tiempo extra.

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Egipto vs Australia |MEXSPORT

Egipto terminó en el segundo lugar del Grupo G. Comenzó el torneo con un empate ante Bélgica, consiguió una victoria importante ante Nueva Zelanda y terminó con otra igualdad. Avanzó desde los 16avos de Final tras imponerse a Australia en la tanda de penales.

Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1

Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Jornada 2

Egipto 1-1 Irán — Jornada 3

Australia 1 (2)-1 (4) Egipto — 16avos de Final (Egipto ganó en penales)

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