Azteca 7 transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Suiza vs. Colombia, del Mundial 2026

No cabe duda de que, dentro de la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los encuentros de los que más está dando de qué hablar es el encuentro entre Suiza y Colombia, y si te encuentras en México y quieres seguir toda la contienda, recuerda que Azteca 7 transmitirá EN VIVO y GRATIS el encuentro.

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¿Dónde ver el partido entre Suiza vs. Colombia?

Desde México los aficionados del futbol podrán seguir el partido entre Suiza y Colombia. Podrán disfrutar del partido totalmente GRATIS y EN DIRECTO a través de la señal abierta de Azteca 7 y de todas nuestras redes sociales oficiales. Además, sigue toda la cobertura mundialista, la cobertura especial con la previa, el análisis y todas las emociones de este compromiso que promete grandes emociones de principio a fin desde todas nuestras plataformas digitales.

El partido de octavos de final entre Suiza y Colombia se transmitirá en vivo y GRATIS por Azteca 7 este martes 7 de julio de 2026 en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro).

Suiza y Colombia se disputarán su lugar dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dentro del Estadio BC Place de Vancouver.

Es importante señalar que ambas escuadras llegan en un momento determinante para la jornada mundialista, pues ambas escuadras se encuentran invictas previo al enfrentamiento de los 16 avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

¿Cómo se encuentran las escuadras?

Por parte de Colombia, la escuadra calificó tras vencer 1 a 0 a la Selección de Ghana, mientras que la Selección de Suiza obtuvo su pase tras vencer a Argelia 2 a 0, goleando además a Bosnia 4 a 1 y venciendo a Canadá 2 a 1. Por lo que el encuentro se perfila como uno de los más importantes de toda la contienda.