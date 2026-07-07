Argentina vs Egipto: qué dicen las apuestas y simulaciones para los Octavos de Final del Mundial 2026

Con estadio confirmado para Argentina vs. Egipto, la selección de Lionel Messi buscará confirmar su condición de favorita y avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Del otro lado estará el conjunto de Mohamed Salah que ya demostró capacidad para competir en partidos de eliminación directa y que intentará sorprender.

Cuotas y apuestas en Argentina vs Egipto por el Mundial 2026

Mientras Argentina y Egipto saben con quién se podrían cruzar en Cuartos de Final, mucho se habla del favoritismo en las casas de apuestas. Los pronósticos y las cuotas para el partido entre Argentina y Egipto son:

Gana Argentina: 1.34

Empate: 4.90

Gana Egipto: 11.00

|MEXSPORT

Las cuotas colocan a Argentina como amplia favorita para conseguir el boleto a los cuartos de final, mientras que un triunfo de Egipto es considerado el resultado menos probable antes del inicio del encuentro.

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El pronóstico de la inteligencia artificial para Argentina vs Egipto

Tras analizar el rendimiento de ambas selecciones en la fase de grupos y en los 16avos de Final, la simulación de la IA proyecta una ventaja clara para Argentina. El equipo sudamericano ganó sus tres partidos de la fase inicial y, aunque necesitó el tiempo extra para eliminar a Cabo Verde, es favorita.

Argentina recupera a una pieza fundamental para el debut mundialista|Crédito: @Argentina / X

Egipto llega con mérito después de superar a Australia en la tanda de penales. Sin embargo, enfrentó mayores dificultades en la fase de grupos y mostró un rendimiento menos regular. En la mayoría de las simulaciones, Argentina consigue imponerse.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Con base en esa simulación, las probabilidades de avanzar a los cuartos de final son las siguientes:

Argentina: 79%

Egipto: 21%

|MEXSPORT

Aunque Argentina parte como favorita, el margen no garantiza la clasificación. En partidos de eliminación directa, detalles como la eficacia en las áreas, una expulsión o ir a penales pueden modificar cualquier pronóstico. Egipto conserva opciones.

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