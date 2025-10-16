deportes
Nota

Argentina vs Marruecos: Fecha y horario de la Final del Mundial Sub 20

Argentina y Marruecos se enfrentan en la Final del Mundial Sub 20; el encuentro

marruecos argentina mundial sub 20
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Quedó agendada en el calendario la Final del Mundial Sub 20, en la que se enfrentará el poderoso equipo de Argentina ante Marruecos que no ha creído en nadie este Mundial venciendo recientemente a Francia.

El partido definitorio del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, sucederá el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez, ubicado en la capital Santiago.

La selecciones llegan a esta Final, tras haber vencido a Colombia en el caso de Argentina y el conjunto de Marruecos se metió a la Final derrotando a Francia.

Argentina parte como el favorito al tener un equipo flamante, lleno de calidad y no ha sido derrotado en la Copa del Mundo Sub 20, en tanto que Marruecos ha atraído las miradas por su historia de ensueño, aunque en el camino el único que le propinó una caída fue México en fase de grupos.

marruecos a la final mundial sub 20

Los resultados de Marruecos en el Mundial Sub 20 hasta llegar a la Final

  • Marruecos 2-0 España | 28 de septiembre
  • Brasil 1-2 Marruecos | 1 de octubre
  • México 1-0 Marruecos | 4 de octubre
  • Marruecos 2-1 Korea | 9 de octubre Octavos de Final
  • Estados Unidos 1-3 Marruecos | 12 de octubre Cuartos de Final
  • Marruecos vs Francia triunfo en penales | 15 de octubre Semifinal

Los resultados de Argentina en el Mundial Sub 20 hasta llegar a la Final

  • Cuba 1-3 Argentina | 28 de septiembre
  • Argentina 4-1 Australia | 1 de octubre
  • Argentina 1-0 Italia | 4 de octubre
  • Argentina 4-0 Nigeria | 8 de octubre Octavos de Final
  • México 0-2 Argentina | 11 de octubre Cuartos de Final

  • Argentina 1-0 Colombia | 15 octubre Semifinal

Final Mundial sub-20
Crédito: Mexsport

