Más de un millón de boletos vendidos para el Mundial del 2026: México, entre los que más han comprado

La FIFA ha lanzado este jueves 16 de octubre un comunicado celebrando la venta de más de un millón de boletos para la Copa del Mundo del 2026, destacando que México está entre los países que más accesos ha comprado, todo esto tras la primera etapa de venta de tickets para clientes de una entidad crediticia que patrocina el Mundial.

FIFA celebró junto a su presidente Gianni Infantino este éxito de venta y detallaron los 10 países que se han lanzado con decisión para adquirir los boletos del certamen que arranca el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca en donde se sabe que México será el equipo que inaugure teniendo el rival que se confirmada este mes de diciembre en el sorteo oficial a realizarse en Washington.

Los 10 países que más boletos han comprado para el Mundial

Estados Unidos

Canadá

México

Inglaterra

Alemania

Brasil

España

Colombia

Argentina

Francia

En total son 212 países de los cuales aficionados han buscado boletos para asistir a la Copa del Mundo del 2026 que organizan Estados Unidos, Canadá y México, que a su vez son los que más demanda han tenido sobre los tickets.

Over one million FIFA World Cup 26™ tickets were purchased during the @Visa Presale Draw.



⚽️Tickets were purchased by fans from 212 countries and territories



⚽️Highest demand from United States, Canada and Mexico



⚽️Early Ticket Draw entry period to open on 27 October… pic.twitter.com/pGHz6n1iTA — FIFA Media (@fifamedia) October 16, 2025

El mensaje de Infantino en torno a la venta de boletos para el Mundial del 2026

“Mientras los equipos nacionales de todo el mundo compiten por un lugar en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, estoy emocionado de que tantos fanáticos amantes del fútbol también quieran ser parte de este evento decisivo en América del Norte”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado publicado a través de FIFA MEDIA este jueves, lo que ha agitado la conversación, pues motivará a los seguidores a buscar boletos en la siguiente etapa de venta de boletos que sucederá en octubre.

¿Cuándo es la siguiente fase de venta de boletos del Mundial y la dirección WEB para comprar boletos de la Copa del Mundo?

La siguiente etapa para buscar tickets para el Mundial del 2026 comenzará el próximo 27 de octubre y será en esta dirección para comprar boletos y accesos al hospitality de FIFA.

Las 28 selecciones clasificadas al Mundial del 2026