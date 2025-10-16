deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Más de un millón de boletos vendidos para el Mundial del 2026: México, entre los que más han comprado

FIFA anunció en un comunicado que tras la primera fase de venta de boletos para el Mundial del 2026 que arranca en casi ocho meses, se han vendido un millón de boletos.

mundial 2026 boletos superan 1 millon de ventas
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

La FIFA ha lanzado este jueves 16 de octubre un comunicado celebrando la venta de más de un millón de boletos para la Copa del Mundo del 2026, destacando que México está entre los países que más accesos ha comprado, todo esto tras la primera etapa de venta de tickets para clientes de una entidad crediticia que patrocina el Mundial.

FIFA celebró junto a su presidente Gianni Infantino este éxito de venta y detallaron los 10 países que se han lanzado con decisión para adquirir los boletos del certamen que arranca el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca en donde se sabe que México será el equipo que inaugure teniendo el rival que se confirmada este mes de diciembre en el sorteo oficial a realizarse en Washington.

Te podría interesar: Lionel Messi celebra su aniversario del debut OFICIAL con Barcelona y apuntaría hacia el Mundial del 2026

Los 10 países que más boletos han comprado para el Mundial

  1. Estados Unidos
  2. Canadá
  3. México
  4. Inglaterra
  5. Alemania

Te podría interesar: Selecciones quieren ‘vivir’ en Monterrey durante el Mundial del 2026

  1. Brasil
  2. España
  3. Colombia
  4. Argentina
  5. Francia

En total son 212 países de los cuales aficionados han buscado boletos para asistir a la Copa del Mundo del 2026 que organizan Estados Unidos, Canadá y México, que a su vez son los que más demanda han tenido sobre los tickets.

El mensaje de Infantino en torno a la venta de boletos para el Mundial del 2026

“Mientras los equipos nacionales de todo el mundo compiten por un lugar en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, estoy emocionado de que tantos fanáticos amantes del fútbol también quieran ser parte de este evento decisivo en América del Norte”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado publicado a través de FIFA MEDIA este jueves, lo que ha agitado la conversación, pues motivará a los seguidores a buscar boletos en la siguiente etapa de venta de boletos que sucederá en octubre.

¿Cuándo es la siguiente fase de venta de boletos del Mundial y la dirección WEB para comprar boletos de la Copa del Mundo?

La siguiente etapa para buscar tickets para el Mundial del 2026 comenzará el próximo 27 de octubre y será en esta dirección para comprar boletos y accesos al hospitality de FIFA.

Las 28 selecciones clasificadas al Mundial del 2026

  • Canada
  • Mexico
  • USA
  • Japan
  • New Zealand
  • Iran
  • Argentina
  • Uzbekistan
  • Korea Republic
  • Jordan
  • Australia
  • Ecuador
  • Brazil
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Morocco
  • Tunisia
  • Egypt
  • Algeria
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • South Africa
  • Qatar
  • England
  • Senegal
  • Côte d’Ivoire
  • Saudi Arabia

mundial 2026 boletos superan 1 millon de ventas

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×