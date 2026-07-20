Argentino se ganó el amor del mundo por esta autocrítica que hizo tras el Mundial 2026: “Golpe de humildad…”

Argentina perdió 1-0 contra España en los 120 minutos que duró la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en las redes sociales aparecieron comentarios de todo tipo. Hubo argentinos denunciando una campaña xenófoba “anti-Argentina” , mientras que otros fanáticos no coincidieron. “Golpe de humildad, amigos”, dijo un tiktoker argentino que se hizo viral.

Luciano Basano, creador de contenido argentino con más de 300 mil seguidores en TikTok realizó una opinión muy distinta a la que tiene la mayoría de los aficionados de Argentina en las redes sociales. Pues sostuvo que “algo habrán hecho” para que “el mundo entero quisiera vernos caer”.

Crédito: Mexsport

El comentario de un argentino que se hizo viral tras la final del Mundial 2026

“Golpe de humildad, amigos, a todos los argentinos. Esto se llama golpe de humildad. No es casualidad que hoy el mundo entero quería vernos caer. Algo mal habremos hecho. Hay que hacernos cargo, porque una cosa es que Brasil, Uruguay te quieran ver caer. Pero todo el mundo estaba esperando que hoy perdamos”, comenzó diciendo el tiktoker.

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Además, agregó: “Nos tenemos que hacer cargo y saber perder y saber ganar. Uno cuando gana tiene que ser un buen ganador y respetar a su rival. No nos podemos pasar tanto tiempo y tantos años cargando al rival, humillándolos”.

Tras el partido perdido de Argentina contra España, Bassano habló de las energías que se sentían en New Jersey. “Hoy la energía de la gente se vio en el campo de juego. Esa energía de todo el mundo queriendo que Argentina pierda, hoy se sintió en el campo de juego”, aseguró.

“Espero que esto, a todas esas personas que cargaron a los demás y se creían invencibles, no vuelvan a cometer el mismo error. Estoy seguro que en cuatro años vamos a tener revancha y podemos levantar la Copa del Mundo, pero no puede volver a pasar esto y ponernos al mundo en contra”, sostuvo Bassano.

“Felicito a todos los españoles y a toda la gente que está contenta por la victoria de España. A los que están tristes como yo y deseaban ganar la cuarta, dentro de cuatro años tendremos revancha”, finalizó.

