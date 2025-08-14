Esto dice la prensa argentina sobre que no se jugará el México vs Argentina: y así reaccionaron los aficionados

Finalmente México no jugará contra Argentina en el marco de un duelo amistoso como preparación de cara al inicio del Mundial 2026, que tendrá cuatro sedes en territorio azteca . Resulta que desde un principio, el seleccionado mexicano tenía intenciones de disputar este amistoso ante los argentinos, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tenía pactada una gira por Asia, por lo que el pedido de la Selección Mexicana fue rechazado. Los aficionados de la Selección Nacional lamentaron que no se pueda el choque.

Pasaron los días y finalmente, la gira asiática de Argentina se canceló, por lo que Claudio Tapia, presidente de la asociación, se movilizó para que el duelo entre la ‘Albiceleste’ y México se jugara. No obstante, la respuesta de la Selección Mexicana fue negativa esta vez, pues los dos amistosos para el mes de octubre ya fueron pactados: Colombia y Ecuador. La prensa argentina, por su parte, solo informó al respecto pero no se lamentó. Por otro lado, se filtró la supuesta playera de México para el Mundial 2026 .

MEXSPORT Argentina y México cancelaron su amistoso y los fans respondieron

¿Cuál fue la reacción de los aficionados de México?

En la red social de X, rápidamente los fanáticos de ambos países dieron su opinión al respecto. Por un lado, algunos mexicanos lamentaron la noticia, ya que hubiese sido una buena oportunidad para México de medirse contra un gran rival: “Dejando de lado la rivalidad de redes, creo que el competir contra Argentina vendría bien para la Selección, siendo que es un equipo campeón del mundo, haría ganar experiencia para poder competir en la Copa del Mundo”, dijo uno.

@jackttrep

Por otro lado, otro fanático expresó: “No mames, le conviene más a México que a Argentina el partido”. Sin embargo, las burlas y las peleas no tardaron en llegar, donde por ejemplo un aficionado soltó: “Estos argentinos pechos frios le rogaron a su padre México para jugar, nunca se comparen con México, campeón de Concacaf”, mientras que otro dijo: “Argentina está necesitada de dinero, jugarían hasta contra Belice si es necesario”.

¿Cuál fue la reacción de los aficionados de Argentina?

Por el lado de los argentinos, algunos han criticado a los directivos de la AFA por no organizar amistosos con equipos de mayor nivel. “¿Para cuando Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, etc? Basta de esos amistosos con selecciones horribles”, soltó uno, mientras que otro expresó: “Organiza un amistoso contra un equipo europeo serio Claudio Tapia”.

@AlanizLuca11309

Pero al igual que la afición mexicana, los argentinos también se burlaron en las redes: “Noooo hasta acá se huele el miedo”, mencionó un fanático. Otro dijo: “México prefiere jugar contra Estados Unidos, Canadá o Costa Rica para no pasar vergüenza”. “México más chico que nunca”, expresó otro fan argentino. La rivalidad entre ambas naciones está marcada y así lo demostraron en redes.