CONFIRMADO: FIFA afirma que México no puede perder el liderato del Grupo A en el Mundial 2026
De acuerdo al Reglamento de la FIFA en el certamen internacional, el criterio de desempate en la Fase de Grupos no es principalmente por la diferencia de goles
La Selección Mexicana ha asegurado el primer lugar del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la victoria ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, el conjunto de Javier Aguirre ya no puede ser desplazado al segundo puesto.
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Contemplando el escenario en el que México pierda en la Fecha 3 ante República Checa y los 'Tigres de Oriente' derroten a Sudáfrica, tanto la Selección Mexicana como el cuadro comandado por Hong Myung-bo tendrían seis puntos en el Grupo A, no obstante, sea cual sea el resultado en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de goles.
Criterios de desempate en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Para la presente edición del certamen internacional, la FIFA dictamina que la norma para desempatar a los equipos en un sector es la siguiente:
- En primera instancia, el mayor número de puntos obtenidos entre los equipos a desempatarse en los partidos directos de la Fase de Grupos, es decir, el ganador del enfrentamiento directo entre México y Corea del Sur.
- Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la Fase de Grupos disputados entre los equipos en cuestión a desempatar.
- El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión a desempatar.
En la Fecha 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana se mide a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo local. Por su parte, Corea del Sur se mide a Sudáfrica en el Estadio Monterrey ese mismo día a la misma hora.
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