CONFIRMADO: FIFA afirma que México no puede perder el liderato del Grupo A en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ha asegurado el primer lugar del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la victoria ante Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, el conjunto de Javier Aguirre ya no puede ser desplazado al segundo puesto.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! México CLASIFICA a 16vos de Final en el Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur

Contemplando el escenario en el que México pierda en la Fecha 3 ante República Checa y los 'Tigres de Oriente' derroten a Sudáfrica, tanto la Selección Mexicana como el cuadro comandado por Hong Myung-bo tendrían seis puntos en el Grupo A, no obstante, sea cual sea el resultado en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de goles.

Criterios de desempate en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para la presente edición del certamen internacional, la FIFA dictamina que la norma para desempatar a los equipos en un sector es la siguiente:



En primera instancia, el mayor número de puntos obtenidos entre los equipos a desempatarse en los partidos directos de la Fase de Grupos , es decir, el ganador del enfrentamiento directo entre México y Corea del Sur .



, es decir, el ganador del enfrentamiento directo entre y . Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la Fase de Grupos disputados entre los equipos en cuestión a desempatar.



disputados entre los equipos en cuestión a desempatar. El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión a desempatar.

En la Fecha 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana se mide a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo local. Por su parte, Corea del Sur se mide a Sudáfrica en el Estadio Monterrey ese mismo día a la misma hora.

Te puede interesar: Los partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Jornada 2 del Mundial 2026