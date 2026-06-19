¡OFICIAL! México CLASIFICA a 16vos de Final en el Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur

La Selección Mexicana espera rival en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la victoria ante Corea del Sur, el equipo de Javier Aguirre ya se encuentra en 16vos de Final del certamen internacional.

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Con un solitario gol de Luis Romo, el conjunto nacional se hizo de los tres puntos en la cancha del Estadio Guadalajara, recinto en el que el gol se hizo presente al minuto 50 luego de un error del guardameta de los 'Tigres de Oriente', Kim Seung-Gyu.

Al registrar seis unidades, México tiene asegurado su puesto en la Fase Eliminatoria. No obstante, dependen del resultado en la Fecha 3 para conocer su puesto en el Grupo A.

Para la Jornada 3 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana tiene como rival a República Checa, partido a jugarse el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México e las 19:00 horas, tiempo local. Por su parte, Corea del Sur se mide a Sudáfrica ese mismo día en la cancha del Estadio Monterrey en el mismo horario.

¿Contra quién jugaría México en 16vos de FInal?

En caso de que la Selección Mexicana quede en primer lugar e su sector, el conjunto dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre va a disputar el partido 79, es decir, se enfrentaría al tercer puesto del Grupo C/E/F/H/I (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez, España, Cabo Verde, Arabia Saudi, Uruguay, Francia, Senegal, Irak o Noruega).

En caso de quedar en segundo lugar, México se presentaría al juego 73 enfrentando al segundo lpueto del Grupo B (Canadá, Bosnia, Qatar o Suiza).

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