Ya hay OTRO equipo que quiere a la Hormiga González y no es el que todos piensan

Armando ‘Hormiga’ González será una de las bajas más sensibles de Chivas pensando en el Apertura 2026. El delantero de 23 años se ha posicionado como el mejor futbolista mexicano de la temporada en la Liga BBVA MX y, desde hace tiempo, está siendo seguido de cerca por equipos importantes de Europa. Si bien se habló de un interés por parte del FC Barcelona y Borussia Dortmund, su próximo equipo podría ser otro.

Con 24 goles a lo largo de la campaña 2025-26, el canterano del Guadalajara se posiciona como uno de los próximos talentos que emigrarán hacia Europa. En este contexto, reportes que llegan desde el continente europeo mencionan que la ‘Hormiga’ González tendría altas probabilidades de jugar en la Bundesliga en la siguiente temporada. Sin embargo, el equipo que lo desea no es el que todos creen.

Según la información que comparte el sitio alemán Fussballdaten, el equipo que desea contratar los servicios de González es el Bayer Leverkusen. Los reportes mencionan que el delantero mexicano encajaría perfecto en el estilo de juego, la táctica física y de alta presión del futbol alemán. De esta manera, la Bundesliga luce como el destino más atractivo para la ‘Hormiga’ pensando en la próxima campaña.

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Borussia Dortmund es otro de los interesados

Si bien es cierto que Bayer Leverkusen tiene en carpeta al jugador de Chivas, el Borussia Dortmund es otro de los clubes alemanes que está realizando un seguimiento en él. Dicho equipo viene siguiendo su evolución desde hace meses y lo consideran una “inversión de gran potencial”. Es muy poco probable que Armando González continúe jugando en la Liga BBVA MX durante el siguiente torneo y Alemania parece ser su destino.

Cabe recordar que el joven atacante selló su renovación con el conjunto rojiblanco en diciembre del año pasado. Dicho acuerdo estableció una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, cifra que cualquier equipo del Viejo Continente deberá pagar si desea contar con la ‘Hormiga’ en su plantilla. Desde ya, es un hecho que Chivas recibirá una jugosa cantidad de dinero por su traspaso.