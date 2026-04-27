Gilberto Mora dijo esto sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y todos se burlaron de él: “Inocencia”

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y Gilberto Mora será uno de los talentos de la Selección Mexicana que estará presente en el torneo. Con apenas 17 años, el juvenil de Tijuana sorprendió al mundo entero con su potencial y es muy probable que integre la lista definitiva de Javier Aguirre. Su confianza es tan grande que incluso colocó al equipo nacional como uno de los serios candidatos a quedarse con el título.

El jugador de Xolos mencionó que, según su perspectiva, México tiene los elementos necesarios para pelear la Copa del Mundo con las selecciones más poderosas del futbol. Para Mora, la localía será el motor que impulse a la plantilla mexicana durante el certamen, ya que el apoyo de los aficionados podrá equilibrar la balanza a la hora de enfrentar a equipos de mayor nivel.

|Instagram: Gilberto Mora

“Yo considero que somos favoritos para ganar ese Mundial, estamos en casa, entonces, sí, yo creo que sí somos favoritos", fue lo que expresó Mora en zona mixta. Sin embargo, estas palabras no cayeron muy bien entre la afición mexicana. En redes sociales, el canterano de Xolos fue apuntado de “inocente”, ya que consideran que México no tendrá el nivel suficiente para alcanzar las instancias finales del torneo organizado por la FIFA.

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La afición de México no comparte las palabras de Gilberto Mora

“Teatrero”, “Inflado”, “Sobrevalorado”, fueron algunos de los comentarios que expusieron distintos usuarios mexicanos en la red social de X. “Está bien que piensen positivamente, pero es de locos pensar que son favoritos”, añadieron otros internautas. La opinión general es clara: México no es candidato a ganar el Mundial 2026, razón por la que creen que las palabras de Mora estuvieron demás.

“Favoritos… tiene la realidad alterada”, “No pasamos arriba de segundo de grupo y en 16vos adiós”, “Jajajajajajajaja, ¡qué buen chiste!”, fueron otros comentarios sobre la declaración de Gilberto Mora. Sin dudas la localía podría afectar positivamente al equipo del ‘Vasco’ Aguirre durante el torneo mundialista, sin embargo, está claro que México no es uno de los principales candidatos a ganar la Copa del Mundo.

🇲🇽 Gil Mora: “Somos favoritos para ganar el Mundial”



“Sí estoy un poco nervioso, espero estar en la lista (de convocados a la Copa del Mundo 2026)” pic.twitter.com/aJYeCPJwHx — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) April 26, 2026

Sebastián Abreu aconsejó a Mora previo al Mundial 2026

Tras la finalización de la primera fase del Clausura 2026, el entrenador Sebastián Abreu le brindó un consejo a Gilberto Mora de cara a la cita mundialista: “Con Gil obvio que hablamos de esa situación y lo único que le digo que aproveche disfrutar un privilegio, porque no es solo la Copa del Mundo, sino que seguramente él va a tener el privilegio que otros no, de jugar en su país”.

Todo indica a que Mora disputará el Mundial con la Selección Mexicana y será uno de los talentos a seguir durante la competición. ¿Logrará llevar a México a lo más alto?

