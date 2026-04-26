¡OFICIAL! Así quedó el campeonato de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX

En el cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el delantero italiano Joao Pedro, logró coronarse de nuevo como campeón de goleo, dejando en la lucha atrás al mexicano Armando Hormiga González, en una batalla denodada por ambos delanteros que definieron el trono hasta el cierre de la campaña.

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Joao Pedro, de 34 años de edad ha repetido como campeón goleador y su regularidad lo vuelven en el atacante más temido de todo el torneo y el mejor jugador de San Luis. Su campeonato de goleo tiene aún más valor, debido a que el cuadro potosino no cuenta con la mejor plantilla teniendo como referencia que son el 14 de la tabla general, por lo que las actuaciones del ofensivo vienen a tener más valor.

Joao Pedro ahora mismo tiene 14 goles en el torneo, contando el gol de penal que marcó en el primer tiempo del partido de Juárez en contra de San Luis, para así terminar con dos goles de diferencia en relación al mexicano Hormiga González que no logró darle alcance en el duelo vs Xolos en el Estadio Akron.

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Así quedó la tabla de goleo con los cinco mejores anotadores del Clausura 2026

Joao Pedro San Luis 14 goles

Armando González Chivas 12 goles

Robert Morales Pumas 8 goles

Diber Cambindo León 8 goles

Olavio Santos Pumas 7 goles

