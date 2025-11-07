deportes
Nota

CONFIRMADO: La Hormiga González es CONVOCADO a la Selección Mexicana para los partidos vs Uruguay y Paraguay

El delantero de las Chivas, Armando Hormiga González aparecerá en la convocatoria de Javier Aguirre, para la fecha FIFA de noviembre; podría ver minutos ante Uruguay y Paraguay.

Instagram: Hormiga González
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
El delantero de las Chivas, Armando 'La Hormiga' González será llamado por el entrenador Javier Aguirre, para la última FECHA FIFA del 2025, a celebrarse en noviembre para enfrentar a Uruguay y Paraguay, resultado de su buen nivel, su lucha por ser campeón de gole en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y ante las bajas por lesión en el cuadro mexicano.

Esas lesiones han abierto una ventana para La Hormiga González, quien le llega este llamado en el mejor momento posible, cuando la lista para el Mundial rumbo a la Copa del Mundo no está cerrada y con una serie de buenas actuaciones, continuidad en Liga MX y lejado de lesiones, se colocaría como un candidato para meterse al torneo mundialista.

Te podría interesar: Javier Aguirre, es nominado como el mejor entrenador del año por la FIFA

Chivas
Armando González incrementó su precio a finales de septiembre gracias a su buen nivel en Chivas

Omar Villarreal, adelanta el llamado de La Hormiga González

En recientes minutos, este jueves 6 de noviembre, Omar Villarreal, 'VILLA VILLA', ha comentado a travès de Twitter o X, que el atacante rojiblanco se meterá al llamado del Vasco Aguirre en su primera convocatoria, que genera altas expectativas cuando vienen serios juegos ante Uruguay y el conjunto guaraní.

"Iniciará la historia de Hormiga González con la Selección", destacó el reportero y quien cubre muy de cerca la información de las Chivas.

El llamado para la Fecha FIFA aparecerá en cualquier momento y por las bajas por lesiones, habrá algunas novedades, pero parece que González es la que más ilusiona por estar peleando el título de goleo, por su juventud (22 años) y por ser un futbolista de origen rojiblanco.

Te podría interesar: Hormiga González igualó marca de un histórico

Armando González, interesaría en Rusia

Para Armando González, esta noticia de su llamado a la Selección, se suma al posible interés en Europa, en concreto de un conjunto de la Liga de Rusia , que pensaría en llevarse al jugador nacido en Guanajuato, que gratamente ha sorprendido en este torneo con su buen nivel.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

