Última hora: confirman cirugía a una de las estrellas del Barcelona tras grave lesión

Esta mañana se confirmaron las malas noticias para el FC Barcelona, Roony Bardghji sufrió de una rotura de ligamento cruzado y según lo dicho por el club a través de sus redes sociales el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días como parte del procedimiento médico necesario para que el jugador se recupere lo antes posible. Pese a que están tratando de que tenga una recuéración rápida, se estima que el extremo sueco estará fuera de las canchas más de 6 meses, por lo que podrá jugar con el FC Barcelona hasta la segunda mitad de La Liga.

"Comunicado médico Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días, el jugador será sometido a una intervención quirúrgica."

Comunicado médico ❗



Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



En los próximos días, el jugador será sometido a intervención quirúrgica. pic.twitter.com/pJ5ILBkrEv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2026

¿Cómo fue la lesión de Roony Bardghji?

Los primeros informes indican que el delantero de 20 años habría sufrido esta lesión durante el entrenamiento de la mañana del lunes 10 agosto.

¿Cuándo debuta el FC Barcelona en La Liga?

El Barcelona, actual campeón de La Liga, debuta el 23 de agosto ante el Elche en la jornada 2, posterior a este encuentro recibirá al Athletic de Bilbao en el Camp Nou para la jornada 3 de la temporada 2026/2027.

¿Cuándo se juega el primer clásico de la temporada?

El primer clásico, Barcelona vs Real Madrid está calendarizado para jugarse el 25 de octubre del presente año, será un duelo donde el Real Madrid buscara recuperar el protagonismo tras las recientes derrotas que han sufrido frente al cuadro blaugrana.

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