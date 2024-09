Los Juegos Paralímpicos de París 2024 han sido todo un éxito para la delegación mexicana, que hasta el momento tiene un total de un total de 15 medallas: tres de oro, cinco de plata y siete de bronce.

Uno de los grandes protagonistas de las preseas doradas fue Arnulfo Castorena, quien ganó su cuarta medalla de esta categoría en natación adaptada.

Arnulfo Castorena está agradecido por su medalla de oro en París 2024

Tras su participación en la justa veraniega, el tritón regresó a la Ciudad de México y se mostró contento y orgulloso por lo logrado en sus séptimos Paralímpicos. “Son las enseñanzas que uno va agarrando. Estoy muy contento por mi trabajo y trataremos de seguir madurando e ir a Los Ángeles. La competencia es cada vez más difícil, pero no imposible”, comentó Castorena.

Con esto, el ya histórico paratleta mexicano confirmó que buscará competir durante el ciclo olímpico para tener participación en la próxima justa dentro de cuatro años. “Aquí lo importante es tener salud, pero hay que trabajar muy fuerte porque el evento es cada vez más fuerte”, dijo, “la meta era vencerme a mí mismo y vencer al cronómetro, pero estoy pensando en llegar a Los Ángeles y podemos lograrlo. Pueden pasar muchas cosas, pero por ahora vamos a pensar en el Mundial que viene”, agregó.

La historia detrás del oro paralímpico de Arnulfo Castorena

Pero detrás del éxito de Arnulfo Castorena existe una historia de superación y perseverancia, pues el nacido en Guadalajara, Jalisco creció sin una madre, quién falleció en el parto y fue abandonado por su padre, por lo que tuvo que ser criado por su padre.

En un programa de rehabilitación encontró la natación y sin tener los recursos económicos no paró de entrenar, incluso entrenó en las fuentes de Guadalajara para mantener su nivel deportivo. Desde los 18 años se integró en un programa de alto rendimiento que lo catapultó a convertirse en uno de los atletas mexicanos de deporte adaptado más emblemáticos de la historia.

“Es algo emocionante y orgulloso porque ha sido una trayectoria muy grande que he hecho desde que inicié la edad de 16 años, no ha sido nada fácil, hemos pasado por obstáculos, pero gracias a Dios se ha logrado y me siento muy contento de nuevamente representar a mi país en los juegos paralímpicos”, terminó Castorena.