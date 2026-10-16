¡YA RUEDA EL BALÓN! Atlante y Pumas se juegan tres puntos de oro en la Jornada 12
¡Comienza la batalla! ⚽🔥 Atlante y Pumas saltan a la cancha en busca de tres puntos fundamentales para acercarse a los puestos de Liguilla. ¿Quién se llevará la victoria en esta Jornada 12?
¡YA RUEDA EL BALÓN! Comienza el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. 🔥
Los Potros de Hierro y los universitarios se enfrentan en un duelo clave por los tres puntos y sus aspiraciones de Liguilla. ¡No te pierdas las mejores jugadas, goles y emociones de este partidazo!