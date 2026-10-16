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¡YA RUEDA EL BALÓN! Atlante y Pumas se juegan tres puntos de oro en la Jornada 12

¡Comienza la batalla! ⚽🔥 Atlante y Pumas saltan a la cancha en busca de tres puntos fundamentales para acercarse a los puestos de Liguilla. ¿Quién se llevará la victoria en esta Jornada 12?

Por: Azteca Deportes

¡YA RUEDA EL BALÓN! Comienza el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. 🔥
Los Potros de Hierro y los universitarios se enfrentan en un duelo clave por los tres puntos y sus aspiraciones de Liguilla. ¡No te pierdas las mejores jugadas, goles y emociones de este partidazo!

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