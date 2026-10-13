Atlante vs Pumas, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
No te pierdas toda la emoción de la Jornada 12 del Apertura 2026 con un espectacular partido entre Atlante y Pumas desde el mítico y tres veces mundialista Estadio CDMX
¡Espectacular! Continúan las emociones del futbol mexicano que comienza a entrar a su recta final con el espectacular partido entre Atlante vs Pumas en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.
No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este viernes 16 de octubre en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México.