Así fue la FUERTE pelea entre dos jugadores de NHL a puño limpio (VIDEO) ¿La mejor del año?

En las últimas horas, en las redes sociales se ha vuelto viral una pelea de hockey que muchos aficionados ya estan catalogando como la mejor del 2026.

El altercado lo protagonizaron Ryan Reaves de los Sharks de San Jose y Mathieu Olivier de los Blue Jacket de Columbus. El enfrentamiento ocurrió el 6 de enero de 2026 en el SAP Center de San José. Ambos jugadores se colocaron en medio de la pista y comenzaron un intercambio bastante parejo a puño limpio.

Los dos jugadores intercambiaorn golpes pero la pelea terminó en el momento en el que Reaves terminó cayendo sobre el hielo tras un fuerte golpe. Los árbitros intervinieron en ese momento para poder terminar con el conflicto.

Apenas es 7 de enero pero ya tenemos candidata a pelea del año en la NHL



Ryan Reaves vs Mathieu Olivier

¿Por qué en el Hockey se permiten peleas?

Uno de los motivios por los que el Hockey termina siendo tan llamativo para muchas personas son los fuertes golpes que se dan durante los partidos, pero sobre todo, porque en el reglamento se tiene permitido este tipo de peleas.

La Regla 56 le permite a los jugadores poder pelearse con ciertas restricciones pues solo podrán utilizar una mano para golpear y la otra para sostener la remera del rival, deben soltar su stick -palo- y quitarse los guantes de protección.

La pelea solo termina en una penalicazión de 5 minutos para ambos jugadores involucrados. Podría escalar a expulsiones o suspensiones si es excesiva o involucra alguna lesión.

La pelea termina en el momento en el que alguno de los dos jugadores haga contacto con su pierna o con su cuerpo en el suelo.

No se permiten patadas, uso de palos, ni agresiones a jugadores indefensos, y si uno de los involucrados se niega a pelear, el intercambio termina.