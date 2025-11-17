deportes
Mundial 2026: ¿Qué selecciones están junto a México en el Bombo 1 del sorteo para la fase de grupos?

El sorteo para la Copa Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que aquí conocerás los países que forman parte del Bombo 1 junto a la Selección de México.

mundial-2026-selecciones-mexico-bombo-1-fase-de-grupos.png
Instagram: Selección Mexicana
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Resta menos de un mes para que se lleve a cabo el sorteo oficial para la fase de grupos correspondiente a la Copa Mundial 2026 , la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, ¿te has preguntado qué selecciones formarán parte del Bombo 1 de la competición?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El Bombo 1 del sorteo para la fase de grupos presenta a los países más poderosos dentro del ranking FIFA del balompié internacional, así como a los países que serán sedes del siguiente evento. En este sentido, México formará parte del mismo dado que en dicho país se realizará el debut del Mundial 2026.

¿Qué países como México están en el Bombo 1 del sorteo de la fase de grupos?

Tal y como se mencionó previamente, en el Bombo 1 aparecen los países que serán sede del Mundial 2026, siendo estos México, Canadá y Estados Unidos. Esta situación les permite no enfrentarse con otras selecciones de categoría, al menos, en la etapa de fase de grupos.

@jaime.torres.fc Bombos del mundial 2026 #bombos #mundial #mundial2026 #colombia #sorteo ♬ sonido original - Jaime Torres FC

Dentro de las selecciones que ya aseguraron su participación en el Bombo 1 aparecen Argentina y Brasil, las cuales fueron de las mejores en las eliminatorias de la Conmebol. Del mismo modo figura la Selección de Inglaterra, la cual cuenta con un periodo invicto en las eliminatorias de la UEFA.

España, Francia y Portugal también son selecciones que ya forman parte de la siguiente Copa Mundial 2026 y que esperarán a sus rivales a través del Bombo 1, un hecho que ocurre de forma similar a Países Bajos, Bélgica y Alemania, los cuales están muy cerca de lograr su clasificación.

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

¿Estás listo para lo que viene? Prepárate, pues el sorteo oficial para la fase de grupos rumbo a la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre ; es decir, en las próximas semanas, dentro del Kennedy Center de Washington, en los Estados Unidos, iniciando a las 11 de la mañana en México.

