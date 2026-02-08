Así ha sido la evolución del balón de la Copa Mundial de la FIFA

Desde 1930 hasta la actualidad, el balón de la Copa Mundial de la FIFA no solo ha sido el objeto central del juego, sino también un símbolo de innovación tecnológica, diseño y evolución del futbol. Cada edición del torneo ha presentado un modelo distinto que refleja los avances en materiales, aerodinámica y fabricación.

Así es como los balones han ido adaptándose a las exigencias de los jugadores y a las nuevas dinámicas del deporte. Pasaron de ser simples esferas de cuero cosidas a mano a convertirse en piezas de alta ingeniería, con estudios de física, pruebas en túneles de viento y desarrollos digitales.

Según la propia FIFA y fabricantes como Adidas (proveedor oficial desde 1970), cada balón busca mejorar el control, la precisión y la velocidad. Pero también persigue la idea de representar la identidad cultural del país anfitrión.

Los balones oficiales de cada Copa Mundial de la FIFA

T-Model (1930, Uruguay) : fue un balón de cuero marrón con cordones visibles, pesado y sensible al agua.

: fue un balón de cuero marrón con cordones visibles, pesado y sensible al agua. Federale 102 (1934, Italia) : fue un diseño más uniforme y resistente, aún de cuero, con paneles cosidos a mano.

: fue un diseño más uniforme y resistente, aún de cuero, con paneles cosidos a mano. Allen (1938, Francia) : fue un balón de 13 paneles con válvula interna y tuvo mejor equilibrio en vuelo.

: fue un balón de 13 paneles con válvula interna y tuvo mejor equilibrio en vuelo. Super Duplo T (1950, Brasil) : el diseño no tuvo cordones externos y permitió un golpeo más limpio.

: el diseño no tuvo cordones externos y permitió un golpeo más limpio. Swiss World Champion (1954, Suiza) : el cuero fue más ligero y las costuras se vieron reforzadas, logrando un mayor control bajo lluvia.

: el cuero fue más ligero y las costuras se vieron reforzadas, logrando un mayor control bajo lluvia. Top Star (1958, Suecia) : contó con una fabricación más precisa y forma más regular.

: contó con una fabricación más precisa y forma más regular. Crack (1962, Chile) : fue un modelo económico con menor absorción de agua.

: fue un modelo económico con menor absorción de agua. Challenge 4-Star (1966, Inglaterra) : fue un balón que logró la certificación oficial de la FIFA por primera vez.

: fue un balón que logró la certificación oficial de la FIFA por primera vez. Telstar (1970, México) : fue el primer balón icónico de paneles blancos y negros, pensado para verse mejor en TV.

: fue el primer balón icónico de paneles blancos y negros, pensado para verse mejor en TV. Telstar Durlast (1974, Alemania) : fue la versión mejorada del anterior con recubrimiento impermeable.

: fue la versión mejorada del anterior con recubrimiento impermeable. Tango Durlast (1978, Argentina) : este balón introdujo el diseño de "tríadas" y se convirtió en uno de los más replicados de la historia.

: este balón introdujo el diseño de "tríadas" y se convirtió en uno de los más replicados de la historia. Tango España (1982, España) : fue el primer balón con sellado impermeable de poliuretano.

: fue el primer balón con sellado impermeable de poliuretano. Azteca (1986, México) : fue el primer balón totalmente sintético, por lo tanto, más resistente a la humedad.

: fue el primer balón totalmente sintético, por lo tanto, más resistente a la humedad. Etrusco Unico (1990, Italia) : su diseño incorporó una capa interna de espuma de poliuretano.

: su diseño incorporó una capa interna de espuma de poliuretano. Questra (1994, Estados Unidos) : fue diseñado para ser más rápido y liviano en el aire.

: fue diseñado para ser más rápido y liviano en el aire. Tricolore (1998, Francia) : fue el primer balón con colores, inspirado en la bandera francesa.

: fue el primer balón con colores, inspirado en la bandera francesa. Fevernova (2002, Corea-Japón) : su estructura interna contó con 3 capas para mayor precisión.

: su estructura interna contó con 3 capas para mayor precisión. Teamgeist (2006, Alemania) : este balón redujo el número de paneles a 14 para una mejor aerodinámica.

: este balón redujo el número de paneles a 14 para una mejor aerodinámica. Jabulani (2010, Sudáfrica) : fue uno de los diseños más polémicos por su vuelo impredecible.

: fue uno de los diseños más polémicos por su vuelo impredecible. Brazuca (2014, Brasil) : contó con 6 paneles simétricos y logró gran estabilidad en el aire.

: contó con 6 paneles simétricos y logró gran estabilidad en el aire. Telstar 18 (2018, Rusia) : fue la versión moderna del clásico Telstar, ya que contó con chip NFC.

: fue la versión moderna del clásico Telstar, ya que contó con chip NFC. Al Rihla (2022, Qatar): fue el balón más rápido de la historia y contó con sensores de movimiento.

♬ sonido original - Andrés de la Mora @delamorah TODAS LAS MARCAS DE LOS BALONES MUNDIALISTAS ANTES DE ADIDAS | 1930-1966 Entre 1930 y 1966 hubo balones hechos en distintos países antes de la llegada de Adidas, hasta la marca que hoy le hace las pelotas al torneo de tenis de Wimbledon ⚽️🎾 #MoraLoDijo

¿Cuál es el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El balón de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 se llama Trionda y rinde homenaje con sus colores a la unión de México (verde), Estados Unidos (azul) y Canadá (rojo). Cada color lleva un adorno: alce en referencia a Canadá, un águila por México y estrellas por Estados Unidos.

La tecnología de este modelo está en los paneles, ya que tiene costuras profundas que le dan mayor estabilidad por el aire y gráficos en relieve que mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad. También contiene un sensor de movimiento 500 Hz que brinda información a los árbitros para tomar decisiones en el VAR en tiempo real.