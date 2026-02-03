10 jugadores que eligieron jugar en México en vez de su país y sueñan con la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hay mucha expectativa sobre cómo se desempeñará México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto nacional acudirá al torneo como uno de los tres anfitriones, por lo que será local durante toda la fase de grupos. La plantilla cuenta con nombres interesantes y futbolistas que están en un gran nivel en Europa, como es el caso de Raúl Jiménez . Pero eso no es todo, ya que cuenta con varios jugadores naturalizados.

Esta Selección Mexicana podrá tener hasta 10 o más futbolistas que nacieron en otros países, pero al tener vínculo con el territorio azteca ya sea por ascendencia o por tiempo viviendo allí, podrán representar a México en la cita mundialista. A continuación, nombraremos los 10 casos más emblemáticos y que tienen altas probabilidades de ser convocados por el entrenador Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026.

Los 10 jugadores que eligieron México antes que su propio país

1. Santiago Gimenez: A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, el ‘Chaquito’ vivió en México desde sus 3 años, por lo que es elegible para representar a nuestro país. En 2020 fue convocado a la Selección Mexicana por primera vez.

Santiago Gimenez, delantero de México|Crédito: Instagram Selección de México / @miseleccionmx

2. Julián Araujo: Lateral derecho de 24 años, se formó en la academia del FC Barcelona y, si bien nació en el estado de California en Estados Unidos, representa a México debido a que sus padres nacieron allí. Debutó con la selección en diciembre de 2021.

3. Obed Vargas: Caso similar al de Araujo. El mediocampista de 20 años nació en el estado de Alaska en Estados Unidos, pero gracias a que su padre es mexicano, puede representar a México internacionalmente. Debutó con el combinado azteca en octubre de 2024.

Obed Vargas, mediocampista de México|Crédito: MexSport

4. Germán Berterame: Nació en Villa María en Argentina, pero en el año 2019 se unió a Atlético San Luis comenzando su trayectoria por el futbol mexicano. Con un paso por Rayados de Monterrey, jugó hasta enero de 2026 en la Liga BBVA MX, por lo que cumplió los 5 años de residencia que exige la FIFA para representar a otra nación. Debutó en 2024.

5. Brian Gutiérrez: Mediocampista ofensivo de 22 años. Nació en el estado de Illinois en Estados Unidos e incluso formó parte de los procesos juveniles de la USMNT. Sin embargo, gracias a su ascendencia, puede representar a México. Así fue como debutó con la mayor en enero de 2026.

6. Richard Ledezma: Lateral de 25 años de edad, al igual que otros de sus compañeros, nació en Estados Unidos en el estado de Arizona. Llegó a debutar con la selección absoluta de los norteamericanos, pero en enero de 2026 fue autorizado por la FIFA para jugar partidos oficiales con México gracias a su ascendencia mexicana.

7. Julián Quiñones: A pesar de haber nacido en Colombia, desde muy pequeño comenzó con su carrera en el futbol mexicano. Jugó prácticamente 10 años en nuestro país, por lo que fue elegible para obtener la nacionalidad mexicana. En octubre de 2023 tuvo su debut oficial con México.

Julián Quiñones, delantero de México|Crédito: MEXSPORT

8. Álex Padilla: Portero de 22 años que creció y jugó toda su vida en España. Tuvo un breve paso por Pumas en condición de cedido, pero su ascendencia mexicana le permitió representar a México. Formó parte de los procesos juveniles de la selección española, pero desde 2024 es convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

9. Emmanuel Ochoa: Otro caso similar a los ya mencionados. Nació en California en Estados Unidos, pero su familia es mexicana, por lo que es elegible para representar a nuestro país. Portero de 20 años, desde 2020 comenzó a formar parte de los procesos juveniles de la Selección Mexicana.

10. Efraín Álvarez: De gran momento en Chivas, el extremo de 23 años nació en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos. Sus padres son mexicanos, por lo que desde pequeño eligió realizar las formativas en la Selección Mexicana. Debutó con la mayor en el año 2021.

