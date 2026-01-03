Cruz Azul dejaría ir a esta joya de 46 millones con tal de darle su lugar a Miguel Borja

Cruz Azul aguarda por presentar en los próximos días a Miguel Ángel Borja , su gran incorporación del mercado invernal, aunque primero buscará liberar un cupo de extranjero. Según los reportes más recientes, el damnificado por la llegada del colombiano sería Gonzalo Piovi.

Piovi, valuado en 2,5 millones de euros en Transfermarkt, no atraviesa su mejor momento en el equipo cementero. Su error ante Flamengo en la Copa Intercontinental que le costó la eliminación La Máquina lo colocó en la mira de los aficionados y la directiva.

A esto se suma un factor determinante: el propio futbolista habría manifestado de manera reiterada su deseo de salir, con la mira puesta en el Inter Miami de la MLS, tal y como lo confirmaron fuentes cercanas a Cruz Azul. Además, un rumor señaló que existiría un interés de Arabia Saudita.

|Instagram @gonzalopiovi

TE PUEDE INTERESAR:



Una salida estratégica por parte de Cruz Azul

En Cruz Azul no verían con malos ojos una transferencia definitiva. La posible venta de Piovi permitiría resolver dos cuestiones de una sola vez. Por un lado, aliviaría la presión interna generada por la insistencia del jugador en cambiar de aire; y por el otro, abriría un cupo de extranjero fundamental para concretar la llegada de Miguel Borja.

Nicolás Larcamón y la dirigencia cementera consideran que el ataque necesita un salto de jerarquía inmediato y Borja encaja en ese perfil. Su incorporación obligaría a tomar decisiones fuertes, y Piovi aparece como la ficha que podría sacrificarse para equilibrar el armado del plantel.

Mientras tanto, el calendario es ajustado. Dado que el Clausura 2026 comenzará la semana que viene, es posible que continúe bajo las ordenes de Larcamón en la primera jornada de la Liga BBVA MX, hasta que se resuelva su situación.