Así fue la llegada del ‘Canelo’ Alvarez a Las Vegas | Box Azteca

Con el calor del público, que se hizo presente en el MGM, y que no pararon de corear su nombre, el ‘Canelo’ Álvarez arribó a Las Vegas para enfrentarse a Jermell Charlo

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Canelo Álvarez