¡MÉXICO SE IMPONE! Axel Escobar vence a Ridwan Oyekola en una gran batalla
¡Noche de boxeo en la CDMX! 🇲🇽🥊 Axel Escobar enfrentó al nigeriano Ridwan Oyekola en una intensa pelea que terminó con victoria mexicana por decisión unánime.
¡MÉXICO vs NIGERIA SOBRE EL RING! Axel Escobar se enfrentó a Ridwan Oyekola en una emocionante batalla de Box Azteca.
El mexicano mostró mayor volumen de golpes y fue tomando el control del combate conforme avanzaron los rounds, hasta conseguir la victoria por decisión unánime.