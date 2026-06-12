Así queda el Grupo A, tras el partido de México vs Sudáfrica y Corea del Sur vs Chequia, de la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Culminó la primera jornada en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Mexicana de Futbol es líder del sector. Los pupilos de Javier Aguirre cumplieron con los pronósticos y sacaron las tres unidades antes los sudafricanos en el partido inaugural de la justa mundialista. Más tarde, Corea del Sur venció 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara en un compromiso sumamente parejo, en el cual salió victorioso el cuadro asiático.

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Para la segunda jornada del sector A en esta justa mundialista, la Selección Mexicana de Futbol viajará a Guadalajara para verse las caras contra los surcoreanos en un partido que luce en el papel imperdible. Por otro lado, Chequia y Sudáfrica harán maletas para ir a los Estados Unidos, específicamente a Atlanta para tener su cotejo. No hay margen de error para ninguna de estas dos selecciones tras caer en el primer partido, por lo que se espera un cotejo sumamente abierto.

Posiciones del Grupo A tras la primera fecha

México - 3 puntos Chequia - un punto Corea del Sur - un punto Sudáfrica - un punto

¿Cuándo se juega la segunda jornada del Grupo A?

República Checa vs Sudáfrica

Hora: 11:00 am CDMX

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EE.UU.)



México vs República de Corea

Hora: 19:00 (local Guadalajara) / 21:00 CDMX

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Finalmente, México tendrá que viajar a Guadalajara, Jalisco para el duelo contra Corea del Sur y ahí, los Tigres de Asia ya tienen la ventaja de que no se moverán de sede y además, ya conocen el campo de juego del Estadio Guadalajara.

