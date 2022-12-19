Se terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022 y todas las selecciones ponen la mira en el Mundial de 2026. La próxima justa mundialista ha generado expectativas muy altas pues va a tener algunos cambios en el formato y contará con la participación de 48 equipos.

La idea de sumar 48 equipos a la competencia, la querían aplicar para el Mundial de Qatar 2022 pero no terminaron por aceptarlo y lo pospusieron para la siguiente edición que tendrá como sede a tres países, Estados Unidos la principal, México y Canadá.

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Para el Mundial, los países anfitriones están clasificados de manera automática, por lo que de los 48 lugares, ya tienen tres plazas ocupadas.

Plazas para cada confederación para el Mundial de 2026

El número de plazas que tendrá cada con confederación es la siguiente:

Asia (AFC): tendrá 8 boletos

África (CAF): tendrá 9 boletos

Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf): tendrá 6 boletos (tres serían ocupados por los anfitriones)

Sudamérica (Conmebol): tendrá 6 boletos

Oceanía (OFC): tendrá 1 boleto

Europa (UEFA): tendrá 16 boletos

En total son 46 las plazas que se tiene repartidas, por lo que las dos que quedan se podrían definir en un torneo de repesca con hasta seis equipos. La propuesta se encuentra siendo revisada y se jugaría de la siguiente forma:

Sería una selección por confederación, a excepción de la UEFA, y se terminaría de completar con otro equipo de la confederación del país anfitrión (CONCACAF).

El torneo se disputaría en los países anfitriones y lo ocuparían de ensayo para el Mundial.

Se disputaría el periodo de repesca en noviembre de 2025 para la edición de 2026.

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