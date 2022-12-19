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Fútbol

FIFA abre votación por el mejor gol del Mundial de Qatar 2022

Conoce los 10 goles que la FIFA escogió para que la afición pueda votar por el que considere el mejor gol del Mundial de Qatar 2022, hay un gol de México

Luis Chávez con la Selección Mexicana en Qatar 2022

Escrito por: Iván Vilchis

Se terminó el Mundial de Qatar 2022 con Argentina siendo campeón del Mundo, se convirtió en la Copa del Mundo en la que más goles se han anotado, con 172 tantos. Superando las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014 en las que se marcaron 171 goles. Es por eso que la FIFA seleccionó entre todos los goles, los que considera que son los mejores 10 para que la gente pueda votar y así seleccionar el mejor gol del Mundial de Qatar 2022.

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Los goles por los que puedes votar para escoger el mejor del Mundial

Son 10 los goles entre los que se puede escoger, el primero es del jugador Salem Al-Dawsari de la Selección de Arabia Saudita contra Argentina. desde el borde del área sacó un gran disparo y terminó entrando en el ángulo. El portero apenas pudo rozar la pelota. Fue el segundo gol de Arabia en el partido y el que les terminó dando el triunfo.

El segundo gol por el que se puede votar es de Richarlison ante Serbia. El brasileño recepciona el balón y sin que caiga la pelota logra sacar un disparo de tijera que termina entrando al fondo de las redes.

Gol de Richarlison en Qatar 2022
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Brazil v Serbia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 24, 2022 Brazil’s Richarlison scores their second goal REUTERS/Molly Darlington|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

El tercer gol es de Cody Gakpo ante Ecuador, recibe la pelota y logra sacar un disparo potente en el borde del área, que termina entrando por el primer poste del portero.

La cuarta opción es el gol de Enzo Fernández a México. El argentino recibió la pelota de un tiro de esquina que se cobró en corto, regateó para entrar al área y sacó un disparo al segundo palo que terminó en un gran gol.

México 0-2 Argentina | Grupo C | Estadio Lusail | Qatar 2022
|Ruters

El quinto gol es de Vincent Aboubakar contra la Selección de Serbia. El camerunés ganó la espalda de los defensores, hace un ligero recorte para evitar una barrida y ante la salida del portero termina definiendo de ‘cucharita’.

El sexto gol es del mexicano Luis Chávez ante Arabia Saudita. Con un gran cobro de un tiro libre, Chávez marcó el segundo gol del partido que ilusionó a todos los mexicanos. El único gol de tiro libre que está entre las opciones y el disparo más potente de todo el Mundial.

Gol de Luis Chávez

El séptimo gol fue de Kylian Mbappé en Octavos de Final ante Polonia. El francés con una recepción orientada se quitó a un defensor y terminó con mejor ángulo a portería, sacó un potente disparo al ángulo del segundo poste del portero que apenas pudo rozar la pelota.

El octavo gol fue de Richarlison ante Corea del Sur. En una gran jugada colectiva de Brasil, donde terminaron tocando de primera intención y dejaron solo al delantero ante el portero, que ante su salida definió raso y colocado.

El noveno gol fue de Paik Seung-Ho ante Brasil. Un balón que quedó fuera del área tras un mal despeje y el jugador coreano no dudó dos veces en sacar un potente disparo que pasó entre varios jugadores y terminó en el fondo de las redes.

El décimo gol fue de Neymar contra Croacia. En una gran jugada colectiva iniciada por el 10 de Brasil, con dos paredes terminó de cara al portero y ante una mal salido, Neymar marcó el gol con el arco abierto.

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