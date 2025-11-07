Así va el Grupo F del Mundial Sub-17 tras la victoria de la Selección Mexicana en la Jornada 2

La Jornada 2 del Mundial Sub-17 se puso en marcha. Luego de la victoria de la Selección Mexicana ante Costa de Marfil, el cuadro dirigido Carlos Cariño se acerca a la Fase Eliminatoria de la competencia, pues el certamen se disputa con 48 equipos abriendo la posibilidad de que los ocho mejores terceros lugares avancen a la siguiente ronda.

Durante la Fecha 2, un gol de Ian Olvera le dio los tres puntos a México para contender por un lugar en la Fase Final del campeonato. Y es que lueo de la actividad de la Jornada 2, la Selección Azteca se ubica en el tercer puesto de l Grupo F con tres unidades.

¿Cómo va el Grupo F del Mundial Sub-17?

El sector es liderado por Suiza, escuadra que tiene cuatro puntos tras vencer a Costa de Marfil y empatar contra Corea del Sur. Por su parte, el conjunto de Asia es segundo con las mismas unidades seguido de México y en el fondo el equipo de África que no ha podido sumar en el certamen con sede en Qatar.

En el formato de competencia del Mundial Sub-17, las 48 selecciones participantes se repartieron en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Las dos primeras escuadras de cada sector y las mejores ocho terceras clasificarán a la ronda de dieciseisavos de final. A partir de dicha instancia, el torneo se va a disputar en formato de eliminatorias.

Tras el triunfo de México en la Jornada 2, la siguiente prueba del conjunto comandado por Carlos Cariño será ante Suiza en la Fecha 3 para cerrar la Fase de Grupos. El partido se va a disputar el lunes 10 de noviembre en punto de las 6:30 horas, tiempo de la CDMX.

