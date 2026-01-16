Aspiraba a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero Javier Aguirre lo descartó y hoy está completamente borrado de su club

El futbol da muchas vueltas, un día estás en el mejor momento de tu carrera y al otro por los suelos, como es el caso de Julio González, quien aspiraba a ser parte de la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero Javier Aguirre lo descartó tras su llegada y hoy está completamente borrado de Puebla, que se llevó el triunfo ante Mazatlán en la jornada 2 del Clausura 2026 .

El arquero formó parte del proceso mundialista, pues Jaime Lozano lo llamó por primera vez. Con el “Jimmy” vivió su mejor momento en la Selección Nacional, pues hasta fue titular en la Copa América 2024, la cual fue un fracaso total y terminó por sentenciar la salida del ahora exentrenador del Pachuca .

Julio González está completamente borrado del Puebla y sin posibilidades de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026|@julioglzvela

Aguirre fue el elegido para comandar al combinado azteca por tercera ocasión, pero desde su llegada borró por completo a Julio, ya que nunca más fue convocado, pese a grandes actuaciones con Pumas, club que le dio las gracias en enero 2025 tras tener un altercado con su compañero de posición, Gil Alcalá.

TE PUEDE INTERESAR:



De la gloria a estar completamente borrado

El exguardameta de Santos Laguna fichó con Puebla, club al que llegó con el mote de “refuerzo bomba”, debido al gran momento por el que pasaba. Ello le valió para ser titular del conjunto poblano para el Clausura 2025, pero su carrera se vino abajo al siguiente torneo.

En el Apertura 2025, González comenzó a ser relegado a la banca en algunos partidos. Previo al arranque de este Clausura 2026, rumores apuntaron a que le buscaban equipo, debido a su baja de rendimiento y su alto salario, aunque por el momento sigue siendo jugador poblano, pese a no ser convocado para los duelos.

El nacido en Acapulco, Guerrero, ni siquiera es contemplado como tercer guardameta, pues antes de él están Juan Pablo Gómez, Jesús Rodríguez y Daniel Gutiérrez, quien recientemente fue fichado, proveniente de Mazatlán FC.

El jugador de 34 años está completamente borrado del Puebla, al igual que de la Selección Mexicana, y con ello se termina el sueño mundialista, que hace 2 años arañó al ser el arquero titular de un torneo internacional.