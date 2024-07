OFICIAL: Jaime Lozano deja de ser el DT de la Selección Mexicana

Jaime Lozano dejará de ser el técnico de la Selección Mexicana después del fracaso del equipo en la Copa América 2024. El entrenador no habría aceptado permanecer en el combinado nacional como asistente de Javier Aguirre y se despedirá por la puerta de atrás. El cuadro azteca no logró superar la fase de grupos en el certamen continental, pero ello no privó a los máximos dirigentes del futbol mexicano de respaldarlo de inmediato. El Jimmy se va de la Selección Mexicana luego de 21 partidos.

Después de la asamblea de dueños de la Liga BBVA MX, se dijo que vendría un reporte y que tras el mismo se tomarían determinaciones con miras al Mundial 2026, mismo que México organizará junto con Canadá y los Estados Unidos. Otro de los factores que podría haber sido determinante en la decisión que tomó el que fuera entrenador de los Gallos Blancos, tiene que ver con su cuerpo técnico.

Se maneja la posibilidad de que ante la negativa a poder retener a su gente cercana, Lozano decidió hacerse a un costado. Lo anterior incluso considerando que Aguirre estaba abierto a tenerlo a su lado en el conjunto, sobre todo por el conocimiento que el ex jugador de Pumas ya tiene con los jugadores del seleccionado.

La Federación Mexicana de Futbol agradece y reconoce el compromiso y entrega de Jaime Lozano. Hoy termina su etapa como Director Técnico de la Selección Nacional Mayor. Esperamos lo mejor para su carrera profesional y personal. pic.twitter.com/HciqORROcp — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 17, 2024

Es lógico pensar que Lozano no se sentía cómodo con la idea de perder autoridad y verse forzado a fungir como el segundo al mando. Junto al joven estratega también sale Duilio Davino, quien tenía menos seguridad al frente de selecciones nacionales tras el tropiezo en los Estados Unidos. Supuestamente era él quien se encargaría de designar al nuevo entrenador, decisión que ahora recae principalmente sobre Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Jaime Lozano se despide del banquillo más caliente de México con solo 10 victorias en 21 partidos dirigidos. El adiós del Jimmy Lozano fue un tanto inesperado.

Javier Aguirre iniciará su tercera etapa al frente de México

Javier Aguirre condujo a la Selección Mexicana durante los Mundiales de 2002 y 2010, en ambas ocasiones el conjunto nacional cayó en los octavos de final. Será su tercera oportunidad con el equipo, al que conducirá rumbo a la Copa Mundial de 2026.

