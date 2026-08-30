Asteras vs Olympiacos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 30 de agosto, jornada 2 de la Superliga de Grecia; marcador online

La Jornada 2 de la Superliga de Grecia viste sus mejores galas este domingo 30 de agosto con el choque entre Asteras Tripolis y Olympiacos. El compromiso, que se disputará sobre el césped del Theodoros Kolokotronis Stadium, acapara una mirada especial desde México ante la inminente presentación de Armando 'La Hormiga' González en el futbol europeo.

El conjunto del Pireo llega con la obligación de sumar de a tres en territorio ajeno para mantener el paso firme en el arranque de la temporada helénica. Tras completar sus primeros entrenamientos y entrar formalmente en la convocatoria, el exdelantero de las Chivas de Guadalajara parte con amplias posibilidades de sumar sus primeros minutos saliendo desde el banquillo de suplentes.

Por su parte, el Asteras Tripolis intentará aprovechar la localía para plantear un choque incómodo en el medio campo y cerrar espacios a la ofensiva del gigante griego, buscando dar la sorpresa ante uno de los candidatos naturales al título.

La expectativa es máxima para ver en acción al atacante mexicano de 23 años, quien llegó a Atenas tras una transacción millonaria de 10 millones de euros más variables. Este domingo podría marcar el punto de partida para la travesía europea de La Hormiga en la Superliga griega.

Pronóstico del Asteras vs Olympiacos hoy domingo 30 de agosto 2026

Olympiacos parte como amplio favorito para llevarse la victoria en su visita al Theodoros Kolokotronis Stadium. Pese a jugar fuera de casa, la diferencia de jerarquía en la plantilla y el poderío ofensivo del conjunto del Pireo inclinaran la balanza a su favor. Marcador Exacto: Asteras 1-2 Olympiacos (o 0-2).

Horario y dónde seguir en vivo el Asteras vs Olympiacos

El partido iniciará a las 12:00 horas tiempo del centro de México

Podrás seguir minuto a minuto el encuentro a través de aztecadeportes.com

