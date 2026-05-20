¡Fin a la sequía de 30 años! Aston Villa levanta la Europa League con una exhibición monumental

La larga espera de más de cuatro décadas ha llegado a su fin. En un día mágica sobre la cancha del Tüpraş Stadium, el Aston Villa goleó con autoridad 3-0 al SC Friburgo de Alemania para consagrarse flamante campeón de la UEFA Europa League 2025-26. Con este categórico triunfo en suelo turco, los de Birmingham no solo rompen una dolorosa sequía de 30 años sin levantar un título grande (Copa de la Liga de Inglaterra 1996), sino que devuelven al club a la cúspide continental por primera vez desde su mítica Copa de Europa en 1982.

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El choque definitivo tuvo un nombre propio grabado en letras de oro desde el banquillo: Unai Emery. El estratega español revalidó su etiqueta como el auténtico "Rey de la Europa League", alcanzando el histórico récord de cinco títulos (Sevilla FC (2014, 2015 y 2016) y Villarreal (2021). en esta competición en su cuenta personal.

Los goles del Aston Villa

A pesar de un arranque dinámico y físico por parte de los dirigidos por Julian Schuster, la jerarquía del cuadro de la Premier League se hizo presente en el tramo final del primer tiempo. La muralla alemana se rompió al minuto 40, cuando Youri Tielemans prendió un balón de volea tras una gran jugada de tiro de esquina para vencer al arquero Noah Atubolu. Con el Friburgo aún conmocionado por el impacto, el argentino Emiliano Buendía, nombrado a la postre el Jugador del Partido, firmó una joya de gol con un disparo bombeado en el tiempo añadido de la primera mitad para poner el lapidario 2-0.

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Para la parte complementaria, el guion se mantuvo bajo el control absoluto de los ingleses. Al 57', Morgan Rogers selló la goleada definitiva tras definir de gran forma un servicio del propio Buendía, desatando la locura total en las gradas de Estambul, donde miles de aficionados, acompañados por el Príncipe William y el actor Tom Hanks, festejaron con euforia el silbatazo final que los acredita oficialmente como los nuevos monarcas de la Europa League.

