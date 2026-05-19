FIFA corona a Gilberto Mora como una de las grandes joyas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A sus apenas 17 años cumplidos, el mediocampista mexicano Gilberto Mora ha sido catalogado por la FIFA como una de las joyas juveniles del planeta a seguir de cerca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Qué dice la FIFA sobre Gilberto Mora?

México llega a su fiesta mundialista en casa con una doble exigencia: competir con el orgullo de ser local y, al mismo tiempo, renovar una estructura que necesita urgentemente de nuevos nombres para imaginar un verdadero salto de calidad. En ese complejo tablero ajedrecístico aparece Gilberto Mora, un futbolista todavía adolescente que ya dejó de ser apenas una promesa para convertirse en una de las historias más potentes del futbol mexicano reciente. El juvenil se distingue por su lectura innata para anticipar la jugada, recibir entre líneas, girar lejos del impacto defensivo y soltar el esférico en el momento exacto. No es solo un talento precoz; tiene pausa, creatividad y una personalidad descarada para pedir la pelota sin importar cuánto pese el partido.

Elogios de talla internacional para Gilberto Mora

El impacto de Mora no ha pasado desapercibido para las grandes mentes del futbol. El actual timonel de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se desvivió en elogios al recordar su proceso: "Lo trajimos a Copa Oro. Tiene ese duende. Ese talento que en su día lo tuvo Benjamín Galindo o Cuauhtémoc Blanco, distintos que se dan en nuestro país. Hoy tenemos un jugador con mucha calidad, seguramente está en la agenda de varios clubes del mundo importantes y me llena de orgullo que esté dando de qué hablar a nivel mundial”.

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Incluso desde el viejo continente, el director técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez, reconoció el techo futbolístico del mexicano: "Me alegra mucho ver talento como Mora. Le vi mucho en el Mundial Sub-20 en los partidos contra Marruecos y España, y me sorprendió mucho".

Gilberto Mora puede aportar desorden controlado y soluciones distintas. De tener actividad en la justa veraniega, romperá los libros de historia al convertirse en el futbolista más joven en disputar un Mundial con México.

