Atento México: las figuras de primer nivel que perdió Argentina para el Mundial Sub-20

La Selección Nacional de México y Argentina se medirán en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 , un duelo que sacará chispas, pues ambos países marchan en el torneo invictos. No obstante, la Albiceleste no cuenta con sus figuras de primer nivel, ya que la mayoría de ellas no fueron prestadas por sus clubes, pues no están obligadas a hacerlas.

1. Franco Mastantuono

El extremo derecho del Real Madrid es la gran ausencia de Argentina en el Mundial Sub-20, pues pese a que cuenta con 18 años, no fue prestado para la justa, pues apenas fue fichado por los merengues en el mercado de verano y ya fue destrozado por Simeone al catalogarlo como un “Don Nadie” .

Real Madrid C.F. Franco Mastantuono es la figura más grande que Argentina perdió para el Mundial Sub-20

El exjugador de River Plate tiene un valor en el mercado de 50 millones de euros (más de 1 mil millones de pesos), más que todo el valor de la plantilla de México Sub-20, según Transfermarkt.

2. Claudio Echeverri

El mediocampista fue pieza clave para que Argentina clasificara al Mundial Sub-20, pues fue la figura, capitán y goleador del equipo en el Sudamericano de la categoría. Sin embargo, el director deportivo del Bayer Leverkusen declaró que no lo prestarían, ya que lo necesitan más en la Bundesliga, opinión que compartió Manchester City, dueño de su carta. El futbolista de 18 años tiene un precio de 18 millones de euros (382.4 millones de pesos).

3. Valentín Carboni

El mediocampista participó en la edición 2023 del mundial de la categoría y para esta edición estaba considerado nuevamente, ya que actualmente tiene los 20 años. El futbolista del Genoa entrenó con el equipo, pese a ser convocado a la selección mayor, pero el club italiano se negó a prestarlo. El nacido en Buenos Aires tiene un valor en el mercado de 12 millones de euros (255.2 millones de pesos).

4. Aaron Anselmino

El defensa del Borussia Dortmund se encuentra lesionado, por lo que se ha perdido los últimos partidos de la Bundesliga y de la Champions League. El ex de Boca Juniors es pieza fundamental en el conjunto alemán y hoy se perdió la oportunidad de disputar el Mundial Sub-20. Su valor en el mercado es de 8 millones de euros (más de 170 millones de pesos).

¿Cuándo es el partido entre México y Argentina del Mundial Sub-20?

México y Argentina se disputarán el boleto para la Semifinal del Mundial Sub-20 el sábado 11 de octubre a las 5 de la tarde (hora centro de México). Ambas escuadras marchan invictas en el torneo, pues el combinado azteca registra 2 triunfos y el mismo número de empates, mientras que la Albiceleste marcha con paso perfecto al sumar 4 triunfos.