“Un Don Nadie” Simeone destroza a Mastantuono tras el derbi Madrileño; Atlético de Madrid vs Real Madrid

El derbi madrileño dejó una gran polémica después de la goleada del Atlético de Madrid 5-2 frente al Real Madrid en la jornada 7 de la Liga Española en el Wanda Metropolitano, al finalizar el partido Franco Mastantuono pateó un balón directo a la zona técnica del Atleti, lo que provocó la molestia de los hombres en el banquillo rojiblanco.

“Hay formas de irse goleado y la insolencia de un Don nadie no es una de ellas y vuelve a la cantera muchacho”, declaró Giuliano Simeone tras los hechos.

Te podría interesar: Atlético de Madrid gana el Derbi y termina con el paso perfecto del Real Madrid en LaLiga 2025/26

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

El futbolista argentino de 18 años ingresó de cambio en la segunda mitad al minuto 59, cuando los Merengues ya iban abajo en el marcador 3-2, minutos más tarde llegó el cuarto gol de Julián Álvarez que rompió cualquier ilusión de los blancos, Mastantuono, apenas remató una vez sin dirección de portería y no tuvo muchas oportunidades de crear situaciones de peligro para los suyos.

“La frustración es por el partido y por no haber estado a nuestro nivel, algo que nos tiene que doler. Sin duda que que nos duele a todos y nos sentimos muy responsables. Ahora tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que corregir, pero este no es el nivel que queremos dar”, señaló Xabi Alonso al final del partido.

Te podría interesar: Juega en la Premier League, ya no es titular con su equipo y ahora peligra su participación con México en el Mundial 2026

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Real Madrid volverá a jugar este martes en la jornada 2 de la Champions League, cuando visiten al Kairat Almaty de Kazajistán.