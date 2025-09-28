“Un Don Nadie” Simeone destroza a Mastantuono tras el derbi Madrileño; Atlético de Madrid vs Real Madrid
El delantero del Atleti condenó la actitud del futbolista merengue después del derbi madrileño en donde los colchoneros se llevaron el triunfo
El derbi madrileño dejó una gran polémica después de la goleada del Atlético de Madrid 5-2 frente al Real Madrid en la jornada 7 de la Liga Española en el Wanda Metropolitano, al finalizar el partido Franco Mastantuono pateó un balón directo a la zona técnica del Atleti, lo que provocó la molestia de los hombres en el banquillo rojiblanco.
“Hay formas de irse goleado y la insolencia de un Don nadie no es una de ellas y vuelve a la cantera muchacho”, declaró Giuliano Simeone tras los hechos.
Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid
El futbolista argentino de 18 años ingresó de cambio en la segunda mitad al minuto 59, cuando los Merengues ya iban abajo en el marcador 3-2, minutos más tarde llegó el cuarto gol de Julián Álvarez que rompió cualquier ilusión de los blancos, Mastantuono, apenas remató una vez sin dirección de portería y no tuvo muchas oportunidades de crear situaciones de peligro para los suyos.
“La frustración es por el partido y por no haber estado a nuestro nivel, algo que nos tiene que doler. Sin duda que que nos duele a todos y nos sentimos muy responsables. Ahora tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que corregir, pero este no es el nivel que queremos dar”, señaló Xabi Alonso al final del partido.
El Real Madrid volverá a jugar este martes en la jornada 2 de la Champions League, cuando visiten al Kairat Almaty de Kazajistán.